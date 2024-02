Studiu: 9 din 10 angajați își doresc servicii de sănătate mai complexe în pachetul de beneficii extrasalariale

În contextul ultimilor ani, preocuparea companiilor și angajaților pentru sănătate a crescut, iar tendința continuă să fie reprezentativă pentru peisajul din piața muncii și în 2024. Potrivit unui sondaj realizat în toamna anului trecut de MedLife și NN România, în colaborare cu eJobs, 91,2% dintre angajații români susțin că își doresc pachete de sănătate mai complexe. În consecință, companiile iau în calcul noi creșteri ale bugetelor pentru beneficiile de sănătate, 33% dintre ele afirmând că vor suplimenta aceste investiții în 2024 cu un procent suplimentar de 10 – 20% față de anul trecut.

Imaginea actuală a pieței muncii s-a schimbat în urma evenimentelor de la nivel global – pandemie, războaie, inflație -, care au determinat o preocupare mai mare față de sănătate. Companiile conștientizează că au nevoie de o echipă puternică pentru a trece prin vremuri dificile și și-au adaptat tot mai mult pachetele extrasalariale pentru a răspunde nevoilor angajaților. În prezent, abonamentele medicale sunt în topul beneficiilor extrasalariale pe care le primesc angajații, ocupând locul 2 (33,6%), pe primul loc clasându-se tichetele de masă (63,9%). Alături de acestea, angajații primesc și alte beneficii menite să le protejeze sănătatea, precum asigurări medicale (17,9%), abonamente la săli de fitness (9,4%) sau abonamente stomatologice (3,5%).

91,2% dintre angajați își doresc pachete de sănătate mai complexe

Beneficiile pentru sănătate sunt considerate aproape obligatorii în pachetele de angajare, iar interesul angajaților pentru acestea este justificat de numeroasele avantaje pe care le oferă. De pildă, 56% dintre angajații care au răspuns studiului spun că abonamentele medicale le asigură un confort financiar sporit, prin faptul că le oferă gratuitate sau discount la servicii medicale. În plus, ei apreciază posibilitatea de a avea acces la servicii medicale de calitate (55%), precum și faptul că au la îndemână un instrument care îi încurajează să aibă un comportament preventiv și îi ajută să-și îmbunătățească starea de sănătate fizică 47,6%.

Când vine vorba de asigurările de sănătate, 64,5% dintre angajați văd ca avantaj acoperirea și sprijinul financiar, inclusiv pentru boli grave, spitalizare și/sau intervenții chirugicale, 57,1% pun preț pe liniștea și protecția de care au parte în cazul unor probleme de sănătate neprevăzute, iar 46,8% consideră că acestea le oferă un confort financiar ridicat, prin acoperirea pe care o au în cazul unor urgențe medicale.*

În acest context, 91,2% dintre angajați afirmă că își doresc pachete de sănătate mai complexe, care să cuprindă toate opțiunile pentru prevenție și protecție în caz de urgențe medicale, de la abonamente medicale și asigurări de sănătate, la abonamente stomatologice și inclusiv abonamente de fitness.

„Asistăm la o tranziție, de la grija pentru prevenție, către o abordare holistică a sănătății, iar interesul tot mai ridicat în mediul de business pentru acest capitol vine cu un dublu avantaj: oamenii din echipă își păstrează sănătatea și susțin performanța companiei. În calitate de partener de sănătate al peste 10.000 de companii și peste 800.000 de angajați din România, încercăm să fim în permanență conectați la nevoile acestora. Dialogul constant cu partenerii, precum și dinamica pieței muncii, ne-au arătat nevoia de soluții integrate, all in one, prin care angajații să aibă acces cât mai facil la un univers întreg de opțiuni pentru sănătatea lor. Astfel, am dezvoltat un abonament de sănătate complet, ce cuprinde, pe lângă serviciile de prevenție și profilaxie obișnuite, asigurare de sănătate de grup, dezvoltată în parteneriat cu NN România, abonament stomatologic în cadrul rețelei noastre DENT ESTET, precum și abonament la săli de sport, pas pe care am reușit să îl facem odată cu integrearea sălilor SWEAT CONCEPT în grupul nostru. Abonamentele pot fi personalizate pentru fiecare partener în parte și pot cuprinde și alte opțiuni, precum masaj la birou, sesiuni de sport acasă, servicii de psihoterapie și multe altele, nu doar pentru angajați, ci și pentru familiile acestora”, afirmă Mirela Dogaru, Director Comercial MedLife Group.

33% dintre companii au anticipat creșteri ale bugetelor pentru beneficiile de sănătate în 2024

Demersurile de susținere a sănătății angajaților sunt integrate deja în viziunea pe termen lung a companiilor, după cum arată datele studiului. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că business-urile au observat impactul pozitiv pe care îl au beneficiile de sănătate în susținerea obiectivelor legate de echipă, cel mai important aspect punctat de companii fiind cel legat de motivarea angajaților – 53% au bifat acest aspect în cazul abonamentelor medicale și 51,7% în cazul asigurărilor. Totodată, 51,6% dintre companii sunt de părere că abonamentele asigură accesul la servicii medicale de calitate, iar 39,3% cred că acestea cresc confortul financiar al angajaților. Pe de altă parte, în cazul asigurărilor, 47,8% dintre angajatori spun că acestea asigură liniște și protecție oamenilor, dacă apar probleme de sănătate neprevăzute, iar 38,2% le apreciază pentru contribuția adusă la reputația companiei.**

În ciuda provocărilor economice, în 2023, companiile și-au păstrat bugetele investite în sănătatea angajaților la un nivel similar celui din 2022, 36% declarând că nu au existat fluctuații majore sau au fost sub rata anuală a inflației. Mai mult, 22% dintre companii au majorat bugetele pentru beneficiile de sănătate în proporție de 10 – 20%. Media lunară cheltuită de companii pentru sănătatea angajaților este de aproximativ 24 eur / angajat / lună.

Pentru anul curent, 33% dintre companii și-au anunțat intenția de a majora investițiile în beneficiile extrasalariale pentru sănătate cu 10 – 20%. De asemenea, peste 29% se așteptau ca bugetul lor să rămână la un nivel similar celui din acest an, în timp ce un procent foarte mic anunța scăderi (3% – scădere moderată, între 10 – 20%, 2% – scădere peste 20%).

„Wellbeing-ul echipei este tot mai important pentru angajatori, reflectat în inițiative și beneficii care se pliază pe nevoile oamenilor și care țin în același timp cont de provocările actuale din societate și din economie. Oamenii sunt preocupați de sănătatea lor și a celor dragi și își doresc soluții pe care se pot baza când apare o problemă medicală, iar grija companiilor pentru starea lor de bine este în acest context esențială, contribuind totodată la motivarea și loializarea echipei, dar și la atragerea de talente. Diversificarea pachetelor de beneficii este un pas firesc pentru angajatorii care vor să fie alături de oameni așa cum au cel mai mult nevoie, iar indiferent de dimensiunea companiei sau de domeniul în care își desfășoară activitatea, investițiile în echipă înseamnă investiții în sănătatea business-ului în ansamblu”, spune Gabriela Lupaș-Țicu, Chief Marketing & Operations Officer NN România.

Tichetele de masă, decontarea transportului și programul flexibil, printre principalele beneficii primite de angajați, alături de abonamentele medicale

Potrivit studiului, în prezent, peste 80% dintre angajați primesc cel puțin un beneficiu extrasalarial, iar neacordarea acestora în pachetul de angajare este privită cu ochi duri: 79,8% dintre cei care nu primesc beneficii consideră că starea lor de bine nu este o prioritate pentru organizația unde lucrează.

Tichetele de masă își păstrează în continuare supremația deținută de ani de zile în topul beneficiilor extrasalariale, 63,9% dintre angajați menționând că le primesc din partea angajatorilor. Pe locul 2 se află abonamentele medicale (33,6%), urmate de decontarea transportului sau mijloc de transport în comun (26,3%), programul flexibil (20,9%) și programul de lucru la distanță (19,7%).

Metodologie

Studiul MedLife și NN România, în colaborare cu eJobs, a fost realizat în perioada 16 octombrie – 6 noiembrie 2023, în mediul online, și reprezintă o cercetare cantitativă privind preocuparea companiilor din România pentru starea de bine a angajaților și beneficiile extrasalariale acordate pentru a susține acest obiectiv. Chestionarul a fost completat de 4.649 de angajați, respectiv, 444 de companii din toată țara. Dintre angajați, 29% lucrează în companii mici (sub 50 de angajați), 29% în companii medii (51 – 300 de angajati) și 42% în companii mari (peste 300 de angajați). În ceea ce privește profilul celor care au completat chestionarul B2B, 49% au fost reprezentanți din companii mici, 35% din companii medii, 15% din companii mari.

*Angajații au apreciat utilitatea abonamentelor medicale și a asigurărilor de sănătate, indiferent dacă primesc sau nu acest beneficiu de la angajator.

**Companiile au apreciat utilitatea abonamentelor medicale și a asigurărilor de sănătate, indiferent dacă acordă sau nu acest beneficiu angajaților.

