Studenţii cer Guvernului să abroge prevederile ordonanţei austerității care limitează reducerea la transportul feroviar şi auto: „Impactul asupra reducerii deficitului bugetar este infim”

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită guvernanţilor să abroge prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului care limitează aplicarea reducerii de 90% de care dispun studenţii pentru transportul intern feroviar şi auto. Ei reclamă multiple probleme cu care se confruntă studenţii şi susţin că impactul acestei măsuri asupra reducerii deficitului bugetar este „infim”, transmite News.ro.

„Blocajele de la ghişee, situaţiile problematice şi dificultăţile create pentru studenţi, unele incertitudini legate de interpretarea prevederilor ordonanţei pentru care încă nu s-au găsit răspunsuri clare, eliminarea posibilităţii de achiziţionare a biletelor în online şi timpul îndelungat necesar rezolvării tuturor situaţiilor menţionate anterior denotă o ignoranţă nejustificată de care guvernanţii dau dovadă, în special raportându-ne la faptul că impactul bugetar pe care îl are această măsură asupra reducerii deficitului bugetar este infim”, se arată într-un comunicat de presă al Alianţei Studenţilor.

Membrii ANOSR consideră că aceste măsuri, care afectează toţi studenţii din România, sunt adoptate „în lipsa unor mecanisme de operaţionalizare a prevederilor” şi conduc la concluzia că deciziile Executivului „nu se bazează pe dovezi şi analize concrete, ci pe raţiuni arbitrare”.

„Pentru a putea demonstra factorilor de decizie faptul că nu există argumente raţionale pentru care aceste austerităţi ar trebui să rămână în vigoare şi că reducerea studenţilor la transportul feroviar are un impact bugetar nesemnificativ în raport cu bugetul general consolidat şi produsul intern brut (PIB) al ţării, am solicitat Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), încă din data de 8ianuarie 2025, informaţii referitoare la subvenţiile acordate pentru transportul feroviar al studenţilor, astfel încât să identificăm impactul real al facilităţii asupra bugetului de stat. Cu toate acestea, pentru a evita trenarea procesului până la primirea lor, am apelat la analizarea datelor colectate de ANOSR în trecut şi informaţiilor ce se pot identifica în spaţiul public cu privire la cheltuielile bugetare şi valoarea subvenţiilor acordate pentru transportul feroviar al studenţilor”, se arată în comunicatul citat.

Astfel, studenţii atrag atenţia că din anul 2017, având în vedere că până în 2020 studenţii beneficiau de gratuitate, valoarea subvenţiilor şi facilităţilor acordate pentru transportul feroviar al acestora nu a depăşit niciodată pragul de 0,1% din valoarea totală a bugetului general consolidat sau 0,03% din valoarea produsului intern brut al României. Potrivit ANOSR, între anii 2017-2019, când transportul feroviar al studenţilor era subvenţionat integral de la bugetul de stat, media cheltuielilor acoperite pentru această facilitate reprezenta 0,069% din valoarea bugetului general şi doar 0,024% din valoarea PIB.

„Scăderea impactului bugetar prin această măsură rămâne sub semnul întrebării şi dacă ne raportăm la ultimii doi ani, 2023 şi 2024. Conform datelor publicate de trustul de presă Edupedu, cheltuielile acoperite pentru subvenţionarea transportului feroviar al studenţilor, în contextul aplicării reducerii de 90% pe toate rutele feroviare în anul 2024, reprezintă doar 0,027% din valoarea totală a bugetului general consolidat şi doar 0,01% din PIB, iar în anul 2023 valoarea subvenţiilor reprezenta 0,021% din buget şi 0,008% din PIB”, afirmă membrii ANOSR.

ANOSR susţine că soluţia rămâne în continuare abrogarea prevederilor O.U.G. nr. 156/2024 care „limitează dreptul legitim al studenţilor de a beneficia de transport feroviar redus cu 90%, deoarece nu există niciun argument justificat pe care Guvernul îl poate susţine în legătură cu menţinerea dispoziţiilor”.

„Astfel, ţinând cont de impactul bugetar infim, problemele create cu privire la accesarea acestei facilităţi de către studenţi, blocajele şi timpul lung de reglementare şi operaţionalizare a măsurilor, solicităm guvernanţilor retragerea măsurilor restrictive legate de reducerea studenţilor la transportul feroviar impuse prin ordonanţa de urgenţă”, se mai arată în acelaşi comunicat.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 25 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală. ANOSR reuneşte studenţi din 20 centre universitare din întreaga ţară, din 31 de universităţi, atingând un număr de 130 organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti. La nivel naţional, ANOSR este membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federaţia este reprezentantul legitim al studenţilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Studenţilor (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenţii.