„Străzi Deschise” pe Calea Victoriei, în Cotroceni şi în Sectorul 3

Evenimentul „Străzi Deschise” include în acest sfârşit de săptămână trei zone emblematice ale oraşului: Cartierul Cotroceni, Calea Victoriei şi strada Râmnicu Vâlcea din Sectorul 3, transmite Agerpres.

„Bazar de Cotroceni” este unul dintre cele şase proiecte partenere incluse în programul „Străzi deschise” de anul acesta, a informat Primăria Capitalei. Proiectul este organizat de Asociaţia Încotroceni – Oameni, Idei, Poveşti, în parteneriat cu ARCUB.

„Timp de două zile, mai multe străzi din Cartierul Cotroceni şi Parcul Romniceanu devin un pol cultural şi comunitar în care muzica clasică şi jazz-ul se întâlnesc cu arta participativă, ateliere pentru copii, discuţii civice şi iniţiative educaţionale”, a precizat PMB, într-un comunicat de presă.

Panelul „Bună vecinătate în cartiere. Ne mai înţelegem om cu om?” va avea loc în Parcul Romniceanu, sâmbătă, între orele 16:30 – 18:00. Conversaţia despre coabitarea urbană şi relaţiile interpersonale va fi moderată de Cătălin Striblea. Vor participa directoarea ARCUB, Mihaela Păun, alături de scriitorul Radu Paraschivescu şi antropologul Radu Umbreş.

Romanian Game Developers Association va aduce „magia” jocurilor video la Bazar de Cotroceni. „Raiders of the Lost Island”, un joc creat de o familie de dezvoltatori români (Last Tales), se va transforma într-o vânătoare de comori pentru copii. Cei mici (4 – 8 ani) vor colabora pentru a construi o barcă şi a se salva de pe o insulă „scufundată” din Parcul Romniceanu, dar vor căuta şi comori pe care să le ia acasă. Copiii sunt aşteptaţi pe 14 şi 15 iunie, în intervalul 10:00 – 13:00, la sesiunile de vânătoare de comori ce vor lua startul la orele 10:30, 11:30, 12:30. Participarea este gratuită, în baza unei înscrieri, pe următorul link: https://shorturl.at/2fbnF.

Programul muzical din Parcul Romniceanu va include în ambele seri, între orele 18:30 şi 21:00, recitaluri live în aer liber. Sâmbătă, va avea loc concertul DUO (Sorin Romanescu – chitară şi Mihai Iordache – saxofoane), urmat de trupa JOUSKA. Duminică, atmosfera va fi completată de concertul trioului Marsdelux.

Pe Calea Victoriei, programul va include: demonstraţii de pictură pe pânză, ateliere de broderie şi cusut. În Piaţa Revoluţiei, sâmbătă, vizitatorii vor putea descoperi un stand interactiv din cadrul Săptămânii de Testare a Consumului Personal de Alcool, iniţiat de Asociaţia ALIAT, iar seara Circul Metropolitan va oferi un minishow urmat de o paradă stradală itinerantă.

Tot sâmbătă, nostalgicii anilor ’80 – ’90 se vor putea bucura de „Oltcit Urban Fest” – o expoziţie cu vehicule istorice produse la Craiova, adusă de Asociaţia Retromobil Club România. Ziua se va încheia cu spectacolul de animaţie „Freestyle Puppetry”, prezentat de Teatrul Ţăndărică.

Duminică, programul va continua cu noi demonstraţii de pictură, o reluare a spectacolului „Freestyle Puppetry” şi un show de dans modern susţinut de Şcoala de dans Challenge Arts, în faţa Palatului CEC.

Pe strada Râmnicu Vâlcea din Sectorul 3 vor avea loc: miniturnee de baschet, ping-pong, jocuri interactive ca spikeball sau crossnet, ateliere creative. Nu vor lipsi animatorii pe picioroange şi momentele de animaţie cu mim sau acrobaţi pe monociclu. Programul va fi completat de spectacolul „Licurici” al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, un concert de muzică tradiţională evreiască susţinut de Teatrul Evreiesc de Stat, portrete desenate live de artiştii Art on Wall, dar şi momente muzicale şi coregrafice prezentate de Şcoala de Artă Bucureşti.

Duminică, programul se va relua cu activităţi sportive şi ateliere, iar în paralel vor avea loc spectacole şi concerte, culminând cu „Amintiri într-o valiză”, o poveste scenică prezentată de Teatrul „Ion Creangă”.

„Ziua se încheie în ritm de percuţie, dans modern şi aplauze, într-o atmosferă de festival urban care transformă strada într-un spaţiu viu, sigur şi incluziv pentru întreaga comunitate”, a informat PMB.

Restricţii rutiere

Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins de la bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor.

Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta. Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor.

Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 9:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Pe strada Râmnicu Vâlcea, traficul rutier va fi restricţionat începând de vineri, 13 iunie, ora 22:00, până luni, 16 iunie, ora 6:00, în zona cuprinsă între bulevardul Camil Ressu şi aleea Râmnicu Vâlcea.

Detalii despre program se găsesc pe pagina de Facebook „Străzi deschise – Bucureşti” şi pe arcub.ro.