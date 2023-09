Straniile lumini observate în timpul cutremurului din Maroc, un mister vechi de secole / Ce teorii avansează oamenii de știință

Rapoartele despre „lumini de cutremur”, precum cele observate în videoclipurile surprinse înainte de cutremurul cu magnitudinea de 6,8 grade de vineri din Maroc, datează de secole, încă din Grecia antică, scrie CNN.

Aceste izbucniri de lumină strălucitoare, care par să danseze, în diferite culori, i-au nedumerit de mult timp pe oamenii de știință și încă nu există un consens cu privire la ceea ce le provoacă, dar ele sunt „cu siguranță reale”, a declarat John Derr, un geofizician care a lucrat la US Geological Survey. El a fost coautor al mai multor lucrări științifice despre luminile cutremurelor, sau EQL.

„Vederea EQL depinde de întuneric și de alți factori favorizanți”, a explicat el într-un e-mail transmis CNN.

El a spus că videoclipul recent din Maroc împărtășit online seamănă cu luminile surprinse de camerele de securitate în timpul unui cutremur din 2007 din Pisco, Peru.

Juan Antonio Lira Cacho, profesor de fizică la Universidad Nacional Mayor de San Marcos din Peru și la Universitatea Pontificală Catolică din Peru, care a studiat fenomenul, a declarat că înregistrările video realizate cu telefoanele mobile și utilizarea pe scară largă a camerelor de securitate au facilitat studierea acestor lumini.

„În urmă cu 40 de ani, era imposibil”, a spus el. „Dacă le vedeai, nimeni nu ar fi crezut ceea ce vedeai”.

Mysterious blue light flashed in the sky moments before the #Morocco earthquake

A similar phenomenon was previously observed before the earthquake in Turkey.

Scientists cannot accurately determine the nature of such outbreaks, but they suggest that this may be the release of… pic.twitter.com/NH9OhQ2UDc

— NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2023