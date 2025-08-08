Strâmtoarea Dardanele, închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie / Mai multe persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un incendiu forestier cu propagare rapidă, izbucnit în nord-vestul Turciei, a condus vineri la evacuarea populaţiei din zonă şi la suspendarea temporară a traficului maritim în strâmtoarea Dardanele în timpul intervenţiei echipajelor aeriene şi terestre de pompieri, au anunţat autorităţile locale, transmit agenţiile de știri DPA şi AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Incendiul a izbucnit pe terenurile agricole din apropierea satului Saricaeli din provincia Canakkale şi s-a răspândit în pădurea din apropiere, pe fondul vântului puternic, au indicat autorităţile.

Opt avioane, patru elicoptere şi zeci de autospeciale de pompieri şi utilaje grele au fost desfăşurate pentru stingerea flăcărilor, a scris guvernatorul din Canakkale, Ömer Toraman, pe reţeaua X.

Imagini difuzate de media turce au arătat pompieri nevoiţi să abandoneze una dintre autospeciale, cuprinsă de flăcări, pe un drum forestier, în apropierea locuinţelor.

Strâmtoarea Dardanele – o cale navigabilă importantă ce leagă Marea Egee de Marea Marmara – a fost închisă în ambele sensuri pentru a permite avioanelor de stingere a incendiilor să opereze fără obstacole, a relatat postul public de televiziune TRT.

Autorităţile au evacuat 52 de rezidenţi ai unui centru privat de îngrijire şi două persoane aflate într-un turn de transmisie, a declarat biroul guvernatorului.

Un campus universitar din zonă a fost, de asemenea, evacuat deşi, potrivit lui Toraman, centrul oraşului Canakkale nu se afla sub ameninţare imediată.

Turcia se luptă de câteva săptămâni cu incendii în întreaga ţară, pe fondul căldurii extreme, a secetei şi a vântului puternic.

Autorităţile au avertizat că rafale de vânt de 70-75 km/h vor mătura regiunea în acest weekend, unde temperaturile s-ar putea apropia de 35 de grade Celsius.

Un total de 45.849 de nave au tranzitat strâmtoarea Dardanele în 2024, potrivit Ministerului Transporturilor din Turcia.