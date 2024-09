Stoltenberg: ”Ucraina n-a fost niciodată mai aproape de NATO”, uşa este deschisă şi va adera

Ucraina nu a fost niciodată mai aproape de NATO, uşa este deschisă, iar Ucraina va adera la Alianţa Nord-Atlantică, dă asigurări Jens Stoltenberg, relatează Euronews, transmite News.ro.

”De când am preluat funcţia de secretar general, în 2014, lumea care ne înconjoară s-a schimabt profund”, a dat asigurări, într-un discurs de adio, secretarul general în exerciţiiu al NATO.

„The quickest way to end the war is to lose it. But that will not bring peace. It will bring Russian occupation.” – Jens Stoltenberg.

He urged to give Ukraine more weapons – „The paradox is that the more weapons for Ukraine we are able to deliver, the more likely it is that we… pic.twitter.com/JaLO2f6CY6

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 19, 2024

”Azi, preşedintele (rus Vladimir) Putin crede că-şi poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă. Iar el crede că ne poate atinge. De aceea continuă să-şi poarte războiul brutal”, a denunţat el.

”Eu nu cred că-l putem face pe Putin să-şi schimbe părerea. Dar cred că-i putem schimba calculul. Dând Ucrainei mai multe arme, îl putem face pe Putin să înţeleagă că nu poate obţine ceea ce vrea cu forţa, şi să facem acest lucru atât de costitsitor încât el să trebuiască să accepte că Ucraina are dreptul democratic suveran de a exista ca naţiune democratică suverană”, a subliniat el.

În timpul mandatului lui Jens Stoltenberg, NATO şi-a consolidat apărarea şi a trecut de la niciunul la zeci de mii de militari NATO pregătiţi de luptă pe flancul de est al Alianţei.

Jens Stoltenberg pleacă din postul de secretar general al NATO la sfârşitul acestei luni, după ce a condus NATO timp de un deceniu.

Conducerea NATO urmează să fie preluată de către fostul premier Mark Rutte la 1 octombrie.

Olandezul este cel mai longeviv premier al Olandei şi a ştiut mereu să evite scandalurile în timpul mandatului.