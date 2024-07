Știuci de mari dimensiuni, prinse cu mâna pe Cibin, în Sibiu, în urma poluării / Pescar: ”Am văzut la mal, luptând după oxigen, foarte mulți pești”

Un val de poluare care a afectat râul Cibin la începutul acestei săptămâni a dus la moartea unui număr însemnat de pești, în special puiet, scrie Turnul Sfatului.

Mai mulți sibieni nu au ținut cont că peștii sunt afectați grav de poluare și se luptă să supraviețuiască.

Locatari ai cartierului Reșița au intrat în apă, la începutul săptămânii, și au capturat cu mâinile peștii amețiți. Este și cazul unor știuci, care au fost prinse la confluența cu pârâul Rossbach.

”În cazul unui caz de poluare precum cel de acum două zile puietul mic este cel mai afectat. Am văzut la mal, luptând după oxigen, foarte mulți pești. De asemenea, dintre cei morți am observat specii precum: grunder (porcușor comun), nisiparniță, mreană vânătă, caras, biban, roșioară, clean, știucă. Nu pot să nu observ că, în condiții optime, Cibinul are o varietate de specii foarte bogată, întâlnim un paletar foarte diversificat”, a precizat pentru Turnul Sfatului Darius Scoica, președintele Asociației de pescuit Fly Fishing.

Apele Române prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu are în desfășurare o anchetă, fiind prelevate probe de apă pe o distanță de aproape 15 kilometri, plus afluenți și bălți adiacente.