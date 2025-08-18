„Știu exact ce fac. Am rezolvat șase războaie în șase luni”: Trump se laudă cu realizările sale în domeniul păcii, în contextul negocierilor cu Ucraina

Donald Trump și-a lăudat realizările în domeniul păcii înaintea negocierilor cu Ucraina, care ar putea fi decisive, programate pentru luni, 18 august, scrie Sky News.

„Știu exact ce fac”, a declarat liderul american.

Trump s-a lăudat în repetate rânduri că este „pacificatorul șef” în timpul celui de-al doilea mandat.

De asemenea, el a contestat modul în care mass-media a prezentat administrația sa.

„Am rezolvat șase războaie în șase luni, unul dintre ele fiind o posibilă catastrofă nucleară, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care nu au habar despre nimic și îmi spun tot ce fac greșit în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina”, a declarat Trump într-o postare recentă pe rețelele de socializare.

El l-a învinuit din nou pe președintele Joe Biden pentru războiul din Ucraina, în ciuda faptului că Rusia lui Vladimir Putin este agresorul.