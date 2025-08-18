G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

„Știu exact ce fac. Am rezolvat șase războaie în șase luni”: Trump…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

„Știu exact ce fac. Am rezolvat șase războaie în șase luni”: Trump se laudă cu realizările sale în domeniul păcii, în contextul negocierilor cu Ucraina

Articole18 Aug 1 comentariu

Donald Trump și-a lăudat realizările în domeniul păcii înaintea negocierilor cu Ucraina, care ar putea fi decisive, programate pentru luni, 18 august, scrie Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Știu exact ce fac”, a declarat liderul american.

Trump s-a lăudat în repetate rânduri că este „pacificatorul șef” în timpul celui de-al doilea mandat.

De asemenea, el a contestat modul în care mass-media a prezentat administrația sa.

„Am rezolvat șase războaie în șase luni, unul dintre ele fiind o posibilă catastrofă nucleară, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care nu au habar despre nimic și îmi spun tot ce fac greșit în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina”, a declarat Trump într-o postare recentă pe rețelele de socializare.

El l-a învinuit din nou pe președintele Joe Biden pentru războiul din Ucraina, în ciuda faptului că Rusia lui Vladimir Putin este agresorul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Șeful NATO, Mark Rutte, reafirmă sprijinul pentru Ucraina în timpul unei vizite surpriză la Odesa

Articole15 Apr 2025
0 comentarii

Spania consideră că este „prea devreme” să se discute despre trimiterea de trupe în Ucraina

Articole17 Feb 2025
0 comentarii

1 comentariu

  1. Martzafoiul asta vrea sa spele mainile patate de sange a lui INPUT.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.