Steven Spielberg, Naomi Watts, Nicolas Cage, Kyle MacLachlan l-au omagiat pe David Lynch: „Un visător aparte, vizionar”

Actorii şi regizorii i-au adus omagiu regizorului David Lynch, care a murit la vârsta de 78 de ani. Moartea lui Lynch, care a creat „Twin Peaks” şi „Mulholland Drive”, a fost anunţată, joi, de familia sa pe Facebook. „Există un mare gol în lume acum că el nu mai este printre noi”, au scris ei, transmite News.ro.

Steven Spielberg, care l-a distribuit pe Lynch în rolul lui John Ford în drama sa semi-autobiografică „The Fabelmans”, l-a lăudat într-o declaraţie ca fiind „un visător aparte, vizionar, care a regizat filme care păreau făcute manual”.

„Lumii îi va lipsi o voce atât de originală şi unică”, a scris el. „Filmele sale au trecut deja testul timpului şi vor trece întotdeauna”.

Nicolas Cage, care a jucat în „Wild at Heart” al lui Lynch, a declarat pentru Deadline că acesta a fost „unul dintre cei mai mari artişti din acest timp sau din orice alt timp”. El a continuat: „A fost curajos, genial şi un nonconformist cu un profund simţ al umorului. Nu m-am distrat niciodată mai mult pe un platou de filmare decât lucrând cu David Lynch. El va fi întotdeauna aur masiv”.

Kyle MacLachlan, care a jucat în „Blue Velvet”, „Dune” şi „Twin Peaks”, a scris pe Instagram că datorează „întreaga carieră, şi chiar viaţa, viziunii sale”. El a adăugat: „În timp ce lumea a pierdut un artist remarcabil, eu am pierdut un prieten drag care mi-a imaginat un viitor şi mi-a permis să călătoresc în lumi pe care nu le-aş fi putut concepe de unul singur”.

Naomi Watts, care a jucat în „Mulholland Drive” şi în reboot-ul „Twin Peaks”, a scris despre impactul lui asupra carierei sale. „Inima mea este frântă. Amicul meu Dave… Lumea nu va fi la fel fără el. Mentoratul său creativ a fost cu adevărat puternic. El m-a pus „pe hartă”, a scris ea, adăugând: „Nu doar arta lui m-a impresionat – înţelepciunea, umorul şi dragostea lui mi-au dat un sentiment special de încredere în mine, pe care nu l-am mai accesat până atunci”.

Starul din „Twin Peaks”, Lara Flynn Boyle, a declarat pentru Deadline: „S-a dus adevăratul Willy Wonka al cinematografiei. Simt că am primit un bilet de aur având şansa de a lucra cu el. Ne va fi foarte dor de el”.

Laura Harring, care a jucat în „Mulholland Drive”, i-a adus şi ea un omagiu pe Instagram. „Toţi artiştii şi oamenii care te-au întâlnit vor plânge dispariţia ta, dar ştiu că creezi filme, scrii, pictezi şi meditezi de sus”, a scris ea.

Regizorul Ron Howard l-a numit pe Lynch „un om graţios şi un artist neînfricat care şi-a urmat inima şi sufletul şi a demonstrat că experimentele radicale pot produce filme de neuitat”.

Regizorul John Carpenter îşi aminteşte că s-a împrietenit cu Lynch „când eram amândoi la Universal cu ani în urmă. Un om foarte amabil, era un fan al lanţului de restaurante Bob’s Big Boy. La fel şi eu. Îmi va fi dor de el”.

Regizorul Edgar Wright a scris că Lynch a fost „un regizor cu o viziune singulară, definit de stilul său magic şi de ambiguităţile sale fascinante… David poate că nu mai este, dar opera sa va fi eternă”.

Regizorul filmului „Guardians of the Galaxy”, James Gunn, a scris că acesta „ne-a inspirat pe mulţi dintre noi”, în timp ce Harmony Korine a declarat pentru Indiewire că a fost „un talent unic într-o generaţie, care a absorbit flăcările sălbăticiei Americii”.

Regizoarea Jane Schoenbrun, ale cărei filme „I Saw the TV Glow” şi „We’re All Going to the World’s Fair” au fost comparate cu cele ale lui Lynch, a scris: „A fost primul care mi-a arătat o altă lume, una frumoasă, plină de dragoste şi pericol, pe care am simţit-o, dar pe care nu o văzusem niciodată în afara somnului”.

Iar muziciana Chrystabell, cu care Lynch a realizat un album anul trecut, le-a scris fanilor săi: „Mă alătur vouă în profunzimea acestei dureri, în dragoste şi în reverenţă şi celebrare a cuiva care este singular şi de neînlocuit”.