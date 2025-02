Steve Bannon deschide conferinţa extremei drepte mondiale CPAC cu un salut nazist. El îi cere lui Trump să rămână într-un al treilea mandat

Ideologul reacţionar Steve Bannon a făcut salutul nazist – un gest care-l plasează în rândul trumpiştilor – în timp ce susţinea un discurs la marea reuniune a extremei drepte mondiale, Conservative Political Action Conference (CPAC), în apropiere de Washington, la exact o lună după ce Elon Musk a făcut un gest controversat la învestirea lui Donald Trump în funcţie, scrie site-ul HuffPost, citat de News.ro.

Fostul consilier al preşedintelui republican încheia joi prima zi a CPAC în prezenţa unor conservatori din întreaga lume, între care şi preşedintele Partidului francez Rassamblement National (RN, extremă dreapta) Jordan Bardella.



Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.

Nazism has officially taken over the GOP.

The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le

— Joshua Reed Eakle ???? (@JoshEakle) February 21, 2025

Într-un discurs în care a îndemnat asistenţa la ”luptă”, Steve Bannon a ridicat braţul drept cu palma întinsă înainte şi cu degetele strânse şi întinse.

”Nu vom bate în retragere, nu vom renunţa”, a tunat el, zâmbind, după care a scandat sloganul ”fight, fight, fight” (”luptaţi”) al lui Donald Trump de după tentativa de asasinat.

Bannon i-a cerut anterior miliardarului să rămână în al treilea mandat, potrivit The Daily Beast.

Salutul nazist al lui Steve Bannon a provocat un ropot de aplauze şi încurajări ale particopanţilor CPAC.

Ideologul extremei drepte şi-a ridicat privirea către ei şi a strigat ”Amin”.

La sfârşitl intervenţiei sale, a făcut un ultim tur de scenă, iar de această dată a înins mai puţin ferm braţul stâng către public.

Această nouă provocare a taberei lui Trump a provocat indignarea progresiştilor americani, scrie ziarul britanic The Independent.

”Nazismul a acaparat în mod oficial Partidul Conservator”, denunţă preşedintele organizaţiei Project Liberal, Joshua Reed Eakle.

Cei câţiva conservatori rămaşi au de făcut ales fie să părăsească partidul şi să i se opună, fie să aleagă să fie complici”, scrie el într-o postare pe BlueSky.

Gestul lui Steve Bannon l-a pus în dificultate pe influencerul masculinist Nick Fuentes, un adept al supremaţiei albilor.

El recunoaşte că este vorba despre un ”salut roman”, dar apreciază că situaţia ”începe să fie jenantă, chiar şi pentru un om ca el”.

Acest nou scandal atrage atenţia şi dreptei franceze care îl ia întrebări pe Jordan Bardella cu privire la prezenţa sa CPAC, unde urma să pronunţe vineri un discurs la tribună, potrivit ziarului conservator New York Post.

Mai mulţi deputaţi din cadrul partidului francez de extremă dreapta au încercat să-l apere pe Elon Musk după salutul nazist pe care l-a făcut la învestirea lui Donald Trump.

”La CPAC, Bannon face un salut nazist, Bardella face călătoria”, denunţă pe BlueSky eurodeputatul socialist Pierre Jouvet, atacând ”pelerinajul” extremei drepte franceze ”către banalizarea a ceea ce este cel mai rău”. ”Aceasta nu este o derivă, este o traiectorie”, averizează el.

Deputatul din Partidul La France Insoumise (LFI) Bastien Lachaud denunţă pe X prezenţa lui Jordan Bardella, dar şi zemourista Sarah Knafo, la o ”conferinţă la care se face salutul nazist”.

Aleasa din Seine-Saint-Denis îi reporşează preşedintelui RN faptul că ”face o vizită amicală nostalgicilor naţional-socialismului (nazism)” în loc să se ducă la reuniunea liderilor de partide cu privire la Ucraina organizată joi de către Emmanuel Macron, la care RN a fost reprezentat de către Louis Aliot.