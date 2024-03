Steagul suedez a fost arborat la sediul NATO / Toate țările riverane Mării Baltice, cu excepția Rusiei, sunt acum membre ale Alianței

Drapelul Suediei, care a devenit al 32-lea membru al NATO, va fi arborat luni la sediul NATO, punctul culminant al unui lung parcurs pentru această țară scandinavă și dovada, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

BREAKING:

The Swedish flag has been hoisted in front of NATO’s HQ in Brussels.

Crown Princess Victoria is present, singing the National anthem.

Welcome to NATO Sweden!

🇸🇪 pic.twitter.com/Q6sNNW9W2f

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2024