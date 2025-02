STB va contracta un împrumut de 363.000.000 de lei, pentru a achiziţiona cele 40 de tramvaie de la Electroputere Paşcani

Societatea de Transport Bucureşti (STB) ar urma să contracteze un împrumut de 363.000.000 de lei, în vederea achiziţionării a 40 de tramvaie de la Electroputere VFU Paşcani, transmite Agerpres.

O hotărâre în acest sens, introdusă pe ordinea de zi suplimentară, a fost aprobată, miercuri, de către Consiliul General al Capitalei, cu 42 de voturi favorabile.

Conform proiectului, se aprobă garantarea de principiu de către Municipiul Bucureşti, prin veniturile proprii, a unui credit de investiţii în valoare de 363.293.815 lei, ce urmează a fi contractat de către STB.

Contractarea creditului a fost solicitată de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI). Banii ar urma să fie folosiţi pentru achiziţia a 40 de tramvaie de 18 metri, cu podea coborâtă, furnizate de Electroputere VFU Paşcani.

Consilierul municipal PSD Marian Artimon a declarat marţi, în şedinţa Comisiei economice, că STB plăteşte penalităţi de 20.000 de euro pe zi, după ce instanţa a decis că societatea trebuie să finalizeze procedura de achiziţie demarată în 2019, prin cumpărarea celor 40 de tramvaie de la Electroputere VFU Paşcani.

„La momentul acesta, STB plăteşte 20.000 de euro pe zi penalitate pentru situaţia cu Paşcani, pentru că s-a scos la licitaţie (achiziţia celor 40 de tramvaie, n.r.), iar când să facă licitaţia, au spus că nu mai vor tramvaie. Instanţa a hotărât că STB trebuie să plătească şi este foarte probabil că poate să treacă la 100.000 de euro pe zi penalitatea. Asta înseamnă falimentul STB”, a precizat reprezentantul PSD.

Directorul general al STB, Daniel Istrate, a explicat că Societatea de Transport Bucureşti, prin decizia instanţei, este obligată să încheie contractul pentru achiziţia tramvaielor. El a menţionat că tramvaiele ar urma să fie livrate în decurs de doi ani.

„În 2019 a fost demarată o procedură de achiziţie a 40 de tramvaie de 18 metri. Finanţarea era făcută printr-un program de investiţii care era în bugetul local al Municipiului Bucureşti la vremea respectivă. Pe urmă ea s-a transformat în societate de stat. Problema e că procedura a fost finalizată. S-a desemnat câştigătorul. Nemaifiind finanţare, nu s-a mai semnat contractul. Nesemnându-se contractul, asta a dus la acţionarea noastră în judecată. Au câştigat. Avem două instanţe care le dau dreptate. Nu putem să negociem aici. Este o instanţă care ne obligă să încheiem contractul. De când sunt manager, am făcut adrese pe parcursul anului trecut către Primăria Municipiului Bucureşti, către Direcţia de guvernanţă corporativă, în care am înştiinţat această problemă. Şi prin AGA, şi prin CA, am cerut majorare de capital social la vremea respectivă, pentru a putea intra la negociere cu grupul care a fost desemnat câştigător, conform deciziei instanţei”, a spus el.

Consiliera generală Anamaria Reniuţ (USR) a cerut clarificări legate de informaţiile potrivit cărora tramvaiele ar urma să fie produse în Federaţia Rusă. Ea a reamintit că există un „embargou internaţional” şi că Uniunea Europeană a adoptat deja 16 pachete de sancţiuni economice împotriva Federaţiei Ruse.

Daniel Istrate a precizat că, potrivit documentelor care au stat la baza achiziţiei publice, prototipul conţine componente din mai multe ţări, iar asamblarea se va realiza în România.

„Avem o hotărâre în instanţă care ne obligă să ne punem la masă cu câştigătorul şi să încheiem un contract. (…) Dânsul a acţionat în judecată şi are o hotărâre de instanţă prin care a perceput penalităţi de 0,1%, urmând ca din aprilie să se mărească această sumă la 0,5%, ceea ce cu siguranţă ar duce la un dezastru”, a spus el.

Andrei Badiu (PNL) a declarat că în măsura în care prestatorul nu va îndeplini obligaţiile din contract, Municipalitatea va putea percepe la rândul ei penalităţi de întârziere.

„Noi am semnat un contract, pentru a primi un produs. Prestatorul trebuie să ne livreze acel produs. Acel tramvai trebuie să respecte toate prevederile legale, inclusiv sub aspectul provenienţei şi dacă este posibil un astfel de import. Dacă acest prestator nu îşi îndeplineşte obiectul contractului, va datora la rândul lui penalităţi de întârziere, care vor putea fi compensate cu penalităţile pe care le datorăm noi. Dacă va livra sau nu produsul respectiv şi dacă acela va respecta condiţiile legii, sub toate aspectele, este o chestiune ulterioară semnării contractului”, a spus Andrei Badiu.

În septembrie 2022, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că a transmis Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) o sesizare cu privire la aspecte nelegale identificate de Corpul de Control al Primarului General în verificarea efectuată la Societatea de Transport Bucureşti (STB).

„Obiectul sesizării este achiziţia de tramvaie noi din gama de 18 metri printr-o procedură demarată de STB în anul 2019 şi încheiată în anul 2020 cu declararea firmei Electroputere VFU Paşcani drept câştigătoare a licitaţiei”, anunţa Nicuşor Dan, pe Facebook.

El se întreba de ce conducerea STB de la acea dată a continuat demersurile pentru finalizarea procedurii de achiziţie, deşi la momentul aprobării raportului de procedură nu avea alocate fondurile necesare în conformitate cu prevederile legale şi de ce STB a decis încă din anul 2019 să achiziţioneze tramvaie de 18 metri, în contextul în care fluxul de călători ar justifica o nevoie de tramvaie mai lungi.

„Opţiunea STB a fost pentru VFU Paşcani, care aducea componente din Rusia şi vindea apoi la preţuri majorate”, a adăugat Nicuşor Dan.