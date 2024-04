Statele Unite vor acorda Samsung subvenții de peste 6 miliarde de dolari pentru a produce cipuri electronice avansate în Texas

Statele Unite vor acorda subvenții de până la 6,4 miliarde de dolari gigantului sud-coreean Samsung pentru a produce cipuri electronice avansate în Texas, a anunțat luni executivul american, citat de Le Figaro.

„Departamentul de Comerț și Samsung Electronics au semnat un memorandum preliminar de înțelegere care prevede o finanțare directă de până la 6,4 miliarde de dolari” pentru noi facilități de producție, potrivit unui comunicat al departamentului. Se așteaptă ca Samsung să investească „peste 40 de miliarde de dolari în regiune în următorii ani”, creând „peste 20.000 de locuri de muncă”, a adăugat ministerul.

Hotărâte să își reducă dependența de aceste componente, esențiale în cursa pentru noile tehnologii, Statele Unite își intensifică inițiativele de acest tip. Acordul încheiat cu Samsung va „pecetlui rolul central al Texasului” în industria americană a semiconductorilor, a salutat președintele american Joe Biden într-un comunicat de presă. „Aceste instalații vor sprijini producția unora dintre cele mai puternice cipuri din lume, esențiale pentru tehnologii precum inteligența artificială și vor consolida securitatea națională”, se mai arată în comunicat.

În cadrul ultimului acord, Samsung își va extinde, de asemenea, instalațiile existente în Texas, a precizat Departamentul Comerțului. Pe lângă această extindere, „vom consolida ecosistemul local de semiconductori” din Statele Unite, potrivit lui Kyung Kye-hyun, co-CEO al Samsung Electronics, citat în comunicatul de presă al Departamentului de Comerț al SUA. Lunea trecută, gigantul taiwanez din domeniul semiconductorilor TSMC a anunțat construirea unei a treia uzine în Arizona (vest), ceea ce ridică investiția sa totală la 65 de miliarde de dolari.

Acest anunț s-a bazat pe un acord preliminar cu Departamentul Comerțului, legat de o lege importantă privind investițiile în tehnologie, „Chips and Science Act”. În cadrul acestui acord, compania va primi până la 6,6 miliarde de dolari sub formă de finanțare directă și va fi eligibilă pentru alte 5 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi. Legea „Chips and Science Act”, care datează din vara anului 2022, prevede 52,7 miliarde de dolari pentru a stimula producția de semiconductori în Statele Unite, în ideea că banii publici vor servi ca o trambulină pentru investițiile private.