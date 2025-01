Staborul din Iași, instanța de judecată a romilor de aici, dat peste cap de Facebook și Tiktok. ”În ultimul timp fetele au umblat oleacă, Facebook-ul ăsta și TikTok-ul omoară tot, ferească Dumnezeu!”

Staborul, sau instanța neoficială a romilor, joacă încă un rol important în păstrarea ordinii și respectului, chiar și în zilele noastre. Cu toate acestea, influența lui pare a scădea. ”La noi se face un fel de stabor doar în situații grele”, ne mărturisește un bulibașă ieșean, informează Ziarul de Iași.

Berculică Stănescu, bulibașa romilor din Ciurea, a subliniat că în ultima vreme, în ceea ce privește comunitatea sa, anual se organizează minim un stabor, ,,de vină” fiind mai ales rețelele de socializare.

”În ultimul timp fetele au umblat oleacă, Facebook-ul ăsta și TikTok-ul omoară tot, ferească Dumnezeu! A plecat una cu un român la Constanța și am sunat la poliție totuși, am adus-o înapoi. Acum e bine, se înțelege cu soțul, dar atunci a fost un pic de scandal și cu poliția, cu tot. Au și copii acum. Și o fată mare a plecat cu un alt bărbat, acum doi ani. Am adus-o înapoi, a rămas fată mare și și-a luat pe altcineva”, a menționat Berculică Stănescu.

Sociologul Daniel Caraivan, expert pe problemele romilor, a explicat că, în trecut, staborurile, organisme juridico-morale tradiționale ale romilor, au avut un rol semnificativ în menținerea echilibrului social și a ordinii în comunitățile de romi tradiționali.