Specialiștii din cercetare-dezvoltare, din industrie, să se implice în curriculumul universitar. Din 14 cursuri, să vină să predea 4 cu mine în sală, ca în SUA și Germania – propune profesorul Dan Micu, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitățile tehnice trebuie să își actualizeze și să-și flexibilizeze curriculumul, să se dezvolte global, cu activități de predare și cercetare în care să implice atât studenți străini, cât și mediul de afaceri, spune profesorul Dan Micu, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Dublu licențiat în matematică și energetică industrială, Fulbright senior-profesor la University of Florida și cu peste 50 de stagii de cercetare și predare la universități din străinătate, Micu propune implicarea specialiștilor din cercetare-dezvoltare din industrie direct în predare.

„Ce am văzut în alte universități și ce nu este la noi? Implicarea celor din cercetare-dezvoltare, din industrie în programa școlară, în curriculumul universitar. Nu numai să vină să dea idei, dar să vină și din 14 cursuri, patru să le țină ei, cu mine prezent și cu interacțiune și cu debate, dar să vină ei să le țină. Asta n-am văzut-o la noi, dar se practică în Statele Unite, unde vine partea regională. Asta înseamnă să creăm o punte mai sustenabilă între noi“, a declarat profesorul Dan Micu în cadrul conferinței „Viitorul universităților tehnice“ organizate vineri, 25 aprilie 2024, alături de profesorii Mircea Miclea și Attila Simo.

Dezbaterea are loc cu o lună înainte ca la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) să se desfășoare alegerile pentru funcția de rector, funcție la care Dan Micu ar urma să candideze, potrivit surselor Edupedu.ro.

Alte propuneri pentru dezvoltarea universităților tehnice, avansate de Dan Micu sunt înființarea de birouri ale companiilor în universități și doctoratele în cotutelă cu companiile. „Puncte de lucru n-am văzut în România, în străinătate există punctele de lucru ale companiilor în birouri. Au o persoană care stă în universitate și îi ține la curent cu tot, cu curricula, cu studenții, merge la cursuri, vede studenții buni, participă la ședințe, e un fel de angajat al companiei în universitate. Și merge fantastic. În unele universități din Europa se practică, în Germania cel mai mult“, explică profesorul.

Dan Micu este profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unde predă Metode numerice, Complemente de matematici, Electromagentics (curs în engleză) și Clădiri verzi la Facultatea de Inginerie Electrică. În perioada 2017-2018 a fost Fulbright senior-profesor la University of Florida, Electrical and Computer Engineering, SUA, din 2019 până în 2023 a fost profesor la Beijing Jiatong University în China. Este dublu licențiat în Matematică (la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) și în Energetică Industrială (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), cu doctorat în Inginerie Electrică cu stagii de cercetare la Vrije Universiteit Brussel. A fost implicat în 18 proiecte de cercetare internaționale, dintre care director al 8 proiecte Horizon, a fost manager de proiect în 7 granturi de cercetare naționale și membru în 20 de proiecte cu mediul economic. Din 2023 este cofondator al Energy Advisor Start-up, din 2020 este președintele Comisiei de Cercetare din Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, iar din 2010 este directorul Energy Transition Research Center. A efectuat peste 50 de stagii de cercetare și predare la universități din străinătate, printre care University of Chicago, SUA, Ecole Normale Superieure Lyon, Franța, Oita University, Japonia.

Cele mai importante declarații făcute de profesorul Dan Micu, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în dezbaterea „Viitorul universităților tehnice“: