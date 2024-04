SpaceX a lansat alţi 22 de sateliţi în cadrul reţelei sale de internet „Starlink”

Compania spaţială privată americană SpaceX a lansat luni seară pe orbita Pământului alţi 22 de sateliţi în cadrul reţelei sale de internet din spaţiu, denumită „Starlink”, informează Xinhua, transmite Agerpres.

Cei 22 de sateliţi au fost lansaţi la bordul unei rachete Falcon 9 la ora locală 19:30 de la Vandenberg Space Force Base din California, a precizat compania SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/HBXUPKOXuX— SpaceX (@SpaceX) April 2, 2024

Prima treaptă a rachetei Falcon 9 a realizat apoi o aterizare controlată pe o platformă-dronă, denumită „Of Course I Love You” şi staţionată în Oceanul Pacific.

Compania SpaceX a confirmat ulterior plasarea cu succes pe orbită a celor 22 de sateliţi.

Reţeaua „Starlink” va furniza internet de mare viteză şi în bandă largă în zone de pe Terra în care accesul este nesigur, costisitor sau complet indisponibil, potrivit SpaceX.