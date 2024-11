Soția lui Călin Georgescu: Eu am trecut prin două cezariene / Noi am văzut diferența dintre copiii născuți prin cezariană și copiii născuți natural

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a afirmat, marți seara, într-un video live alături de soțul ei, că cei doi băieți ai lor au fost născuți prin cezariană, iar apoi a susținut că au văzut „diferența” dintre copiii născuți prin cezariană și copiii născuți natural.

„El m-a văzut. Eu am trecut prin două cezariene. Cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context. Când el a spus că se rupe firul divin, citiți vă rugăm cartea medicului Michel Odent care se numește «Cezariana» și veți înțelege. Noi am văzut diferența dintre copiii născuți prin cezariană și copiii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană. Și atunci ne-am dorit foarte mult… Cum am putea să impunem restricții când copiilor noștri nu le-am spus nimic obligatoriu?”, a afirmat soția lui Călin Georgescu.

Această declarație a soției lui Călin Georgescu vine după ce în luna mai acesta afirma într-un interviu că nașterea prin cezariană este „o tragedie”, pentru că „se rupe firul divin”.