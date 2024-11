Șoșoacă, cu lacrimi în ochi: Simioane de ce ne-ai trădat? Ți-a promis Ciolacu că vei fi premier. Un prost ca tine prim ministru? Un fătălău?

Diana Șoșoacă l-a atacat dur pe George Simion, acuzându-l că a trădat mișcarea suveranistă din cauză că a făcut o “înțelegere cu Ciolacu” care i-ar fi promis postul de prim ministru dacă liderul PSD ajunge președinte al României.

“Simioane de ce ne-ai trădat? Simioane de ce ai făcut înțelegere cu Ciolacu? Simioane de ce ai trădat suveaniștii? Tu ai aranjat cu Ciolacu, tu ai hotărât, Ciolacu ți-a promis că vei fi prim ministru? Un prost ca tine prim ministru? Un fătălău”, strigă Șoșoacă, într-un clip distribuit pe Instagram.

Șoșoacă a anunțat de asemenea că îl susține pe Călin Georgescu, căruia i-a cerut însă să iasă și să vorbească “cu poporul român”.

“Vrei să fi președinte? Te susțin și eu și partidul SOS. Nu mai ieși cu filme tâmpite în care te rogi să nu-ți amenințe copiii și că de ce te înjură. M-au omorât nu mai am familie nu mai am nimic, nu mai am sănătate, nu mai am viață. Președintele își apără poporul cu prețul vieții lui”, a mai spus ea.

Înregistrarea video poate fi urmărită aici:

În urmă cu o zi, aceeași Diana Sosoacă îi zicea “marș” lui Călin Georgescu, acuzându-l că locuiește într-o vilă din Viena de “milioane de euro”.

”Deci pă bune, alo, domnu Călin Georgescu, lasă Osho, că nu toți sunt proști să nu știe ce faci, mă, cu Agenda 2020, că tu ai implementat-o, mână-n mână cu Geoană, acum implementați Agenda 2030. Marș, că eu te cunosc! Nu mai îmi folosi numele, că, vai, săraca doamna Șoșoacă. Dar când mi-ai spus ”Retrage-te, nu mai zi nimic de vaccinare, c-o să-ți omoare copiii” și te-ai retras bine mersi în Viena. A propos, cum îți permiți tu, așa, o casă de milioane de euro în Viena? De bun român ce ești. Băi, nu toți suntem proști, mă! Unii te cunoaștem. Hai, lasă, că-l pun eu pe Colceag să vorbească de el, stai așa…”, a spus Diana Șoșoacă, care inițial și-a anunțat susținerea pentru Georgescu dacă va promova partidul S.O.S și o va numi premier.