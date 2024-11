Şoşoacă spune că-l susține pe Călin Georgescu doar dacă o să fie numită prim-ministru

Lider S.O.S Romania Diana Şoşoacă, a declarat, luni, în cadrul unei întâlniri electorale la Focşani, că îl va susţine pe candidatul independent Călin Georgescu în al doilea tur de scrutin pentru prezidenţiale dacă acesta, la rândul său, va ajuta formaţiunea sa „să ocupe Parlamentul” şi o va numi prim-ministru al României, transmite Agerpres.

„Avem din nou de ales între două rele şi trebuie ales răul cel mai mic. (…) Pe 1 decembrie, de Ziua Naţională a României, dacă românii ies la vot şi votează Partidul S.O.S. România, avem majoritate în Parlament şi dăm guvernul şi prim-ministru României. Cine-i prim-ministru României? Diana Şoşoacă. (…) Dacă ne vom anula votul pe 8 decembrie, la prezidenţiale, PSD, PNL, USR, UDMR se coalizează şi o vor vota pe Lasconi. Şi va fi prăpăd. Dacă Partidul S.O.S. România îl va vota pe Călin Georgescu, plus tot românii naţionalişti, care fie nu i-au dat votul, fie şi l-au anulat, şi care ar fi votat cu mine la prezidenţiale, ar ieşi Călin Georgescu. Evident că avem numai semne de întrebare în ceea ce-l priveşte pe domnul Georgescu. E o condiţie, domnule Georgescu. Dacă dumneavoastră veţi susţine parlamentul format din S.O.S. România, atunci şi noi vă vom ajuta pe dumneavoastră să ajungeţi preşedinte. Nu pentru că avem încredere în dumneavoastră, ci pentru că nu o vrem pe Elena Lasconi să distrugă tot. (…) Suntem în situaţia de a trebui să votăm, în caz că suntem ajutaţi şi noi, domnule Georgescu, o persoană pe care nu o ştim, pe care n-am fi votat-o în nicio altă circumstanţă, dar suntem obligaţi. Doar cu o condiţie, domnule Georgescu. Să ne sprijiniţi cu toate forţele dumneavoastră din spate să ocupăm Parlamentul României şi Diana Şoşoacă să fie prim-ministru. Şi S.O.S. să dea guvernul”, a declarat Diana Şoşoacă.

Ea a subliniat faptul că nu are încredere în Călin Georgescu, dar că „nu are alternativă”.

„Nu, nu am încredere în Călin Georgescu. Dar nu am alternativă. (…) N-am ce să fac. Dar atunci trebuie să am o contrapondere, în caz că domnul Georgescu nu e ce spune, să pot să contrabalansez cu parlamentul care poate opri anumite … Poate nu o fi cu intenţie. Poate s-o fi schimbat. Dar poate are derapaje, poate are greşeli. Să pot să i le controlez cu parlamentul, şi mai ales cu guvernul, cu prim-ministru”, a susţinut Şoşoacă.

Liderul S.O.S. România s-a aflat, luni seara, la Focşani, unde a participat la lansarea unei cărţi a candidatului formaţiunii pentru Camera Deputaţilor, Verginia Vedinaş. AGERPRES / (A – autor: Dana Lepădatu, editor: Marius Frăţilă)