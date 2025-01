Sorin Grindeanu, despre schimbul de replici dintre Alfred Simonis şi Marcel Ciolacu privind votul pentru George Simion: A fost o glumă de prost gust, mie nu mi-a plăcut

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că a fost ”o glumă de prost gust” atunci când Alfred Simonis i-a spus lui Marcel Ciolacu, într-un clip pe TikTok, că social-democraţii l-au votat pe George Simion la alegerile prezidenţiale. Grindeanu a explicat care au fost lucrurile de care România a beneficiat de când este membru UE şi NATO, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi, la Timişoara, despre direcţionarea de voturi de la PSD către candidatul AUR, George Simion, şi a afirmat: ”Eu nu ştiu să se fi întâmplat, iar gluma pe care după aceea şi Freddy (Alfred Simonis – n.r.) şi Marcel (Marcel Ciolacu – n.r.) au explicat-o, vă spun că a fost de prost gust. A fost o glumă de prost gust, mie nu mi-a plăcut. Dar pot să vă spun că eu cred că nu era niciun fel afectată această poziţie, şi dacă ar fi fost adevărat şi nu e, nu cred că ar fi fost afectată această primă poziţie a lui Călin Georgescu în primul tur”.

Social-democratul a mai spus că a urmărit mitingurile din ultimele săptămâni şi a subliniat importanţa valorilor pro-europene şi pro-NATO.

”M-am utat şi la mitinguri în ultimele săptămâni. Am văzut daci liberi, tot felul de chestiuni. Fiecare e liber să creadă ce vrea. Important e ca ceea ce a însemnat şi înseamnă pentru majoritatea dintre noi valorile proeuropene şi proatlantice, să fie majoritate. Noi de când am intrat în UE, apropo de domnii ăştia care ne spu cum ar trebui să ieşim, am contribuit cu vreo 30 şi ceva de miliarde la bugetul european, am primit înapoi cam 100, deci e o diferenţă de vreo 70 miliarde pe plus”, a spus Grindeanu.

El a exemplificat cum ţara vecină, Serbia, nu s-a putut dezvolta, nefiind membru UE.

”Avem un exemplu, noi, bănăţenii, foarte aproape de noi: Serbia. La începutul anilor 90 ne uitam la sârbi ca la Occident şi toţi am fost în Serbia şi ştim cum a fost. Acuma, ei nu sunt în UE şi se vede. Toţi aceşti ani au pierdut în ritmul de dezvoltare. În weekenduri, Timişoara e plină de autocare de sârbi, în parcare, cum eram noi în Serba în anii 90.

Explicaţia e simplă. În momentul în care eşti membru UE reduci într-un ritm mult mai rapid decalajele pe care le ai faţă de ţările dezvoltate din vest, decât dacă eşti în afară. Iar Româniaa reduc din aceste decalaje în aceşti 18 ani de când suntem mebri în UE, ăsta este rostul”, a spus Grindeanu.

De asemenea, el a subliniat că informaţiile trebuie filtrate, înainte de vot.

”Atunci vin unii cu gărgăuni în cap şi ne spun «ce bine ar fi să ne mai uităm o dată spre Est.» S-a trăit 50 de ani în comunism. Am văzut unde am ajuns, mai ales noi, timişorenii care au ieşit primii să lupte împotriva acestui sistem. Şi acum ne întoarcem? Cred că trebuie să filtrăm informaţiile, înainte de a pune ştampila pe cineva. Iar acest domn a apărut din spuma mării, dintr-o dată (Călin Georgescu – n.r.). Nu e ciudat?”, a adăugat Grindeanu.

Recent, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat despre postarea de pe Tik Tok în care preşedintele CJ Timiş, Alfred Simonis, îi mărturiseşte lui Marcel Ciolacu că au fost social-democraţi care i-au dat voturi lui George Simion.

”Cred că a fost o glumă. Pe TikTok, de obicei îţi permit să mai faci şi glumă”, a spus Ciolacu, după şedinţa conducerii PSD.

La observaţiile presei că nimeni nu a luat această mărturisore ca pe o glumă, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Atunci, îmi cer scuze, a fost o glumă proastă”.

Despre voturi care au plecat spre Călin Georgescu din partea electoratului PSD, Marcel Ciolacu a afirmat că nu este ferm convins de nimic.

”Eu v-am zis că pe TikTok, cu domnul Simonis, a fost o glumă”, a mai spus premierul.

”Pe TikTok, îţi mai permiţi să faci şi glume. Sunt om, chiar dacă sunt persoană publică, mai putem face şi o glumă. Deci, a fost o glumă”, a completat preşedintele PSD.