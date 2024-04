Șoareci albi de laborator, pe malul unui pârâu din Iași / Biolog: ”La origini sunt specii sud-americane, mi-e greu să cred că s-ar putea adapta acolo”

Mai mulți șobolani de laborator au fost văzuți de câțiva ieșeni duminică, 7 aprilie, în pădurea Dobrovăț, pe marginea unui pârâu, relatează Ziarul de Iași.

Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare și rapid mai multe persoane au relatat că s-au întâlnit cu rozătoarele.

”Stăteau unii în alții și când a vrut să le arunce un biscuit nici nu s-au uitat la el. Au mers pe lângă ei și efectiv nu reacționau. Ne gândeam că poate au fost lăsați liberi de la un laborator sau ceva de genul”, a scris cineva.

Gheorghe Bacușcă, directorul Gărzii de Mediu Iași anunță că a luat legătura cu reprezentanții Ocolului Silvic.

”Am văzut videoclipul și am luat legătura cu cei de la Ocolul Silvic. Nu este voie să se introducă animale de acestea în pădure, plus că vorbim despre protecția animalelor, de abandon, și de un anumit risc epidemiologic. Nu știm cine este autorul, nu am identificat nici șoarecii, dar dacă apar elemente de noutate, împreună cu Poliția Animalelor vom lua măsuri. Până la acest moment nu există o sesizare oficială”, a precizat Gheorghe Bacușcă.

Biologul Carmen Gache a explicat că astfel de rozătoare nu s-ar putea adapta noului mediu.

”La origini sunt specii sud-americane, mi-e greu să cred că s-ar putea adapta acolo. Cel mai probabil i-a abandonat cineva, pot proveni din orice loc în care se fac studii experimentale, inclusiv de la cineva care s-a plictisit de ei. Originea e foarte greu de stabilit, cum nu se știe nici proveniența țestoaselor de California din iazuri ori a puilor de pisică sau câine din pădure”, a declarat specialistul.