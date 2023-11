Snoop Dogg: Am decis să mă las de fumat

Snoop Dogg, care și-a construit o imagine publică în jurul consumului copios de marijuana, afirmă că a decis să renunțe la fumat, scrie BBC.

Starul hip-hop, al cărui nume real este Calvin Broadus, a făcut anunțul surprinzător pe rețelele de socializare.

„După am reflectat mult și am discutat cu familia mea, am decis să renunț la fumat. Vă rog să-mi respectați intimitatea în acest moment”, a postat el pe Instagram și X.

Acesta nu a precizat la ce formă de fumat renunță.

View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

Unii fani au speculat că postarea face parte dintr-o acțiune de marketing pentru compania sa de canabis Leafs By Snoop.

Alții au reacționat cu neîncredere.

„Astăzi nu este ziua păcălelilor de 1 aprilie, Snoop”, a spus unul dintre ei.

„Snoop fără fum este ca pământul fără apă”, a adăugat altul.

Rapperul, în vârstă de 52 de ani, și-a făcut debutul pe albumul The Chronic din 1992 al lui Dr. Dre, al cărui titlu este un nume de argou pentru marijuana de înaltă calitate.

De-a lungul anilor, versurile sale au conținut multiple referiri la acest obicei.

În 2013, într-un interviu pentru revista GQ, artistul a declarat că fuma 80 de jointuri de canabis pe zi.

Doi ani mai târziu, a fondat Leafs By Snoop. Compania este specializată în producerea propriilor soiuri de canabis, concentrați, flori și produse comestibile.