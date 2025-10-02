Situaţia a revenit la normal la fosta centrală nucleară de la Cernobîl, afectată de o pană de curent în urma unui bombardament rusesc

Situaţia a revenit joi la normal la fosta centrală atomoelectrică ucraineană de la Cernobîl, a cărei structură metalică de protecţie a reactorului avariat de accidentul din 1986 a fost afectată cu o zi în urmă de un bombardament rusesc care a lovit o instalaţie electrică în apropiere, au transmis autorităţile ucrainene, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Conform Kievului, pana de curent provocată de atacul rusesc cu drone a durat mai mult de trei ore şi a afectat cupola metalică etanşă care izolează reactorul ce conţine elemente puternic radioactive.

Incidentul nu a provocat nicio scurgere radioactivă şi „totul funcţionează normal astăzi”, a asigurat joi Ministerul ucrainean al Energiei.

Zona unei alte centrale nucleare ucrainene, aflată în provincia sudică Zaporojie şi ocupată de trupele ruse încă de la începutul invaziei lansate de Rusia în Ucraina în februarie 2022, a fost de atunci bombardată de mai multe ori cu drone sau obuze, atacuri pentru care ambele tabere s-au acuzat reciproc.

În urma unui astfel de atac, centrala a fost deconectată marţea trecută de la alimentarea externă cu energie, necesară pentru răcirea reactoarelor, ceea ce a impus pornirea generatoarelor diesel. Cele şase reactoare ale centralei sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor.

Potrivit responsabililor ruşi, bombardamentele ucrainene au deconectat pe 23 septembrie ultima linie externă de înaltă tensiune folosită pentru alimentarea centralei cu energie. Potrivit oficialilor ucraineni, bombardamentele ruseşti împiedică restabilirea acestei alimentări şi Rusia încearcă să conecteze centrala la reţeaua rusească de electricitate.