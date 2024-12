Simona Halep revine pe teren înainte de Crăciun – Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, printre adversare

Simona Halep (33 de ani) o va înlocui pe Barbora Krejcikova și va lua parte la un turneu demonstrativ care va avea loc înainte de Crăciun. Este vorba despre a treia ediție a World Tennis League, competiție la care vor mai participa, printre altele, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka.

Turneul demonstrativ se va disputa în perioada 19-22 decembrie, pe Etihad Arena din Abu Dhabi.

Halep va face parte din echipa Kites, ea înlocuind-o pe Barbora Krejcikova, dublă campioană de Grand Slam (Roland Garros 2021 și Wimbledon 2024).

Simona îi va avea drept coechipieri în echipa Kites pe Nick Kyrgios, Casper Ruud și pe Jasmine Paolini.

Componența echipelor

Kites: Casper Ruud (6 ATP), Nick Kyrgios (fără clasament), Jasmine Paolini (4 WTA), Simona Halep (877 WTA).

Eagles: Stefanos Tsitsipas (11 ATP), Alexander Shevchenko (78 ATP), Iga Swiatek (2 WTA), Paula Badosa (12 WTA)

Falcons: Andrey Rublev (8 ATP), Denis Shapovalov (56 ATP), Elena Rybakina (6 WTA), Caroline Garcia (48 WTA)

Hawks: Jordan Thompson (26 ATP), Sumit Nagal (98 ATP), Aryna Sabalenka (1 WTA), Mirra Andreeva (16 WTA)

Simona Halep has joined the Kites of the World Tennis League replacing Barbora Krejcikova.

The WTL takes place in Abu Dhabi on December 19-22nd. pic.twitter.com/R0vBePh6id

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 14, 2024