Siegfried Mureșan (PNL): Portofoliul obținut de prim-ministrul Ciolacu în Comisia Europeană este gol de conținut, are zero competențe concrete

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, a criticat marți portofoliul obținut de România în noua Comisie Europeană pentru Roxana Mînzatu – Oameni, Competențe și Pregătire (People, Skills and Preparedness). El a spus că portofoliul negociat de premierul Marcel Ciolacu cu Ursula von der Leyen ”este gol de conținut, are zero competențe concrete”.

”La începutul verii, prim-ministrul Marcel Ciolacu spunea că România are șanse reale să obțină portofoliul de comisar european pentru Economie – deținut în prezent de fostul prim-ministru al Italiei, Paolo Gentiloni – și și-a asumat public obiectivul de a obține postul respectiv”, a amintit Siegfried Mureșan.

El a spus că ”vedem acum că Marcel Ciolacu a obținut pentru România un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică, așa cum a promis, ci o componentă socială, fără atribuții clare și prin care nu va coordona direcțiile generale din cadrul Comisiei care iau deciziile importante pentru România. Coeziunea, agricultura, investițiile, industria – domeniile cele mai importante pentru țara noastră, prin care sunt alocate fonduri europene direct României, vor fi coordonate de alți comisari”.

”De aceea, portofoliul obținut de Marcel Ciolacu nu este o victorie, ci este un eșec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcție onorifică, ci de un comisar care poate influența deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Marcel Ciolacu declarase anterior că „pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, România a obținut poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene și unul dintre cele mai importante portofolii – Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie. Un portofoliu major, care va administra o cincime din bugetul UE, mai exact 235 de miliarde de euro”.