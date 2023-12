Siegfried Mureșan: Atitudinea proeuropeană a României e câștigătoare față de retorica antieuropeană a Ungariei

Ungaria pierde banii europeni din cauza retoricii anti-europene, a declarat vineri europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, care a făcut o comparație cu situația României.

”România are alocate 80 de miliarde de euro fonduri europene până în anul 2027: aproximativ 50 de miliarde de euro din bugetul tradițional al UE și aproximativ 30 de miliarde de euro pentru PNRR. Acești bani vin deja spre România, doar din PNRR am reușit să atragem deja 9,1 miliarde de euro. Ungaria, de partea cealaltă, are blocat întregul PNRR și două treimi din Fondurile Structurale și de Coeziune. Suma totală a banilor pentru Ungaria blocați este de 30 de miliarde de euro”, a spus el.

Mureșan a adăugat că ”acum se pune doar problema deblocării a 10 miliarde de euro. Până când Ungaria va începe să absoarbă chiar și o parte din acești bani va trece mult timp”.

”Prin atitudinea premierului Orban, oamenii din Ungaria au pierdut deja foarte mult și vor continua să piardă.

Atitudinea proeuropeană a României este câștigătoare față de retorica antieuropeană a Ungariei sau a oricăror partide euro-sceptice care nu pot obține nimic pentru țările lor pe plan european”, a mai spus el.