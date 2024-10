VIDEO Și-a pus averea la bătaie pentru Trump / Elon Musk va dona zilnic câte 1 milion de dolari până la alegerile prezidenţiale din noiembrie unei persoane care semnează o petiţie în sprijinul Constituţiei SUA

Miliardarul Elon Musk a promis sâmbătă că va dona câte 1 milion de dolari în fiecare zi până la alegerile din noiembrie unei persoane care semnează petiţia sa online în sprijinul Constituţiei SUA, transmite Reuters, citată de News.ro.

Şi nu a pierdut timp, oferind un cec de 1 milion de dolari unui participant la evenimentul său din Pennsylvania, destinat să mobilizeze susţinătorii republicanului Donald Trump. Câştigătorul a fost un bărbat pe nume John Dreher, conform personalului evenimentului.

The goal of the $1M/day prize is to maximize awareness of our petition to support The Constitution https://t.co/2zamrgJLuW

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024