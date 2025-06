Shein poluează cât un stat, H&M investește în sustenabilitate

Organizația neguvernamentală Stand.earth a publicat cea mai recentă evaluare a acțiunilor climatice întreprinse de companiile din modă, iar brandul suedez H&M a ocupat din nou primul loc, pentru al doilea an consecutiv. În schimb, Shein — gigantul chinez de fashion ultra-rapid — s-a clasat al treilea de la coadă, la același nivel cu brandul american de echipament sportiv Under Armour, relatează Reccessary.

H&M, din nou în fruntea clasamentului climatic din modă

Potrivit raportului, producția de modă a fost responsabilă pentru 4% din emisiile globale de carbon în 2024, depășind inclusiv întreaga industrie a aviației. Cea mai mare parte a emisiilor din lanțul de aprovizionare al industriei provine din utilizarea combustibililor fosili, în special în timpul procesului de fabricare a materialelor textile, care singur generează mai mult de jumătate din emisiile totale ale sectorului.

Studiul a evaluat 42 de branduri globale majore din patru categorii: fast fashion, retail/mass market, echipament sportiv & outdoor și lux. Fiecare brand a fost notat în funcție de cinci criterii esențiale:

Angajamente climatice și transparență Tranziția către energie regenerabilă Activism climatic Utilizarea materialelor cu emisii reduse și fără defrișări Transport maritim ecologic

H&M a obținut calificativul general B+, cel mai mare acordat de la începutul studiului. Raportul a evidențiat performanța solidă a H&M în ceea ce privește angajamentele climatice, transparența și activismul. De asemenea, a fost apreciat sprijinul financiar oferit de companie pentru decarbonizarea lanțului său de aprovizionare din Bangladesh.

Raportul a menționat și brandul canadian de echipament sportiv Lululemon, pentru planul său ambițios de a folosi 50% energie regenerabilă în lanțul de aprovizionare până în 2030. Brandul a fost recunoscut pentru progresele semnificative în atingerea acestui obiectiv.

Emisiile Shein cresc; Under Armour primește calificativul „F”

La coada clasamentului, Stand.earth a subliniat că emisiile absolute ale Shein au crescut cu 170% în ultimii doi ani, ajungând să echivaleze cu emisiile anuale ale Libanului. Un factor major îl constituie strategia logistică a companiei, care se bazează intens pe transportul aerian și pe ambalarea individuală a fiecărui colet — ambele contribuind substanțial la amprenta de carbon.

Shein a primit nota finală „F”, alături de Under Armour, Columbia (brand american de outdoor) și Boohoo (retailer britanic de fashion). Aceste companii au fost penalizate în special pentru lipsa unor obiective clare privind clima și energia, precum și pentru absența unor planuri de decarbonizare a lanțului de aprovizionare.

Branduri precum Puma, Nike și Adidas au obținut note în intervalul C – C-. Inditex (compania-mamă a Zara) a primit un C, Gap (SUA) un D+, iar Fast Retailing (compania japoneză care deține Uniqlo) a fost notată cu D, ceea ce indică o performanță climatică relativ slabă.

Todd Paglia, director executiv Stand.earth, a atras atenția asupra unei diviziuni tot mai mari în industria modei în privința eforturilor de decarbonizare. Deși câteva companii fac progrese, majoritatea nu susțin tranziția energetică în lanțurile lor de aprovizionare, lăsând țări precum Bangladesh, India, Pakistan, Vietnam și Cambodgia — deja vulnerabile la schimbările climatice — într-o situație din ce în ce mai fragilă.