Sfârşit de săptămână românesc la Washington, organizat de Ambasada României în SUA şi ICR New York

Ambasada României în SUA şi Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş şi cu sprijinul mai multor parteneri locali, organizează, în perioada 12-14 iulie 2024, la Washington, cea de-a treia ediţie a festivalului „Weekend-ul românesc de la Washington” / „Romanian Weekend at The Wharf”, cel mai mare proiect de diplomaţie culturală al României în Statele Unite, dar şi cel mai mare festival românesc din America, precizează într-un comunicat Ambasada României în SUA, conform Agerpres.

Festivalul se înscrie în programul anual iniţiat şi coordonat de Ambasada României „România – SUA: Un parteneriat pentru noi orizonturi economice. De 20 de ani împreună sub umbrela NATO”.

„Weekend-ul românesc de la Washington” propune publicului o ofertă culturală diversă, accesibilă şi atractivă, punând accentul pe unicitatea şi spectaculosul culturii tradiţionale româneşti, pentru care există un mare interes în rândul americanilor, se precizează în comunicatul Ambasadei.

Publicul se va putea bucura de concerte, spectacole de dans, lecturi performative, expoziţii de cărţi româneşti în traducere engleză, demonstraţii meşteşugăreşti, activităţi pentru copii, expoziţii de haine şi bijuterii inspirate de forme tradiţionale, degustări de bucate specifice şi vin, organizate pe eleganta esplanadă The Wharf, una dintre cele mai populare şi în vogă zone din Washington, D.C., situată pe malul râului Potomac, nu departe de Capitoliu.

Pe scena celei de-a treia ediţii a „Weekend-ului românesc de la Washington” vor fi prezenţi o serie de artişti români şi româno-americani, care acoperă diferite zone

şi expresii culturale: Simion-Bogdan Mihai şi Lăutarii de Mătase, Paula Hriscu, Vox Maris Chicago, Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” şi Ansamblul „Dănţăuşii

din Groşi”, Ansamblul de Dansuri Folclorice „Carpathia”, Andreea Rebăltescu.

Pe parcursul celor trei zile, de vineri până duminică, spectacolele de dans şi concertele vor fi completate de o serie de lecturi performative, în cadrul unei

serii derulate de organizaţia româno-americană „Bucharest Inside the Beltway” din Denver, Colorado, avându-le protagoniste pe Lady Godiva, Adela Sinclair, Domnica

Rădulescu şi Cristina Afodorcei.

În corturile special amenajate, cunoscutul designer român Izabela Mandoiu va expune creaţii vestimentare contemporane inspirate de portul popular. Brandul „UNA peste alta” va prezenta cercei de inspiraţie folclorică. Vor avea loc şi demonstraţii de olărit susţinute de maestrul olar Vasile Chira din Cărbunari, demonstraţii de sculptură în lemn oferite de meşterul Ioan Bârsan şi demonstraţii de ţesut susţinute de Mărioara Dobrican.

Va fi organizată şi o expoziţie de carte cuprinzând volume semnate de autori români şi româno-americani ce au fost publicate recent. De asemenea, va fi organizată o expoziţie interactivă de costume populare prezentate de colecţionarul Bogdan Banu, va fi amenajat un stand de prezentare a ofertei de etno-turism şi turism cultural din România şi, nu în ultimul rând, vor fi amenajate standuri cu produse şi vinuri româneşti, cu degustările aferente.

Sâmbătă, 13 iulie 2024, va fi marcată şi Ziua Universală a Iei printr-un eveniment special realizat în cadrul festivalului cu ajutorul organizaţiei Romanians of DC. În

capitala americană, admiratori (şi purtători) ai iei proveniţi din SUA, România şi Republica Moldova se vor aduna pe scena de la The Wharf pentru a citi „Proclamaţia”

emisă de primarul din Washington în onoarea superbelor ii româneşti.

Accesul va fi gratuit, iar evenimentele se adresează tuturor vârstelor, se mai precizează în comunicatul Ambasadei României în SUA.