Serviciile secrete ucrainene verifică informațiile privind disponibilitatea rebelilor tuaregi de a preda Kievului mercenari ruși capturați în luptele din Mali

Serviciile de informații ucrainene verifică declarațiile rebelilor tuaregi din Mali cu privire la disponibilitatea lor de a preda Kievului mercenari ruși capturați care au luptat anterior în cadrul grupului Wagner, a declarat Andrei Iusov, reprezentant al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării (GUR), citat de BBC.

„Acestea sunt informații sensibile. Astfel de date există, sunt în curs de verificare. Nu vom comenta detaliile”, a declarat Iusov.

În weekend, au apărut informații privind uciderea a zeci de mercenari Wagner, care făceau parte din Afrika Korps-ul rusesc, într-o ambuscadă organizată de tuaregi la granița dintre Mali și Algeria. Acestea sunt cele mai mari pierderi suferite de grupul Wagner în întreaga sa istorie de prezență în Africa.

Potrivit rebelilor, un număr de mercenari au fost capturați, dar această informație nu a fost confirmată oficial. Rusia nu a comentat datele privind prizonierii.

Reprezentantul GUR a menționat că Rusia a folosit mercenarii Wagner pentru a-și rezolva problemele geopolitice și economice, inclusiv schimbări de guvern, dar în ultima perioadă a pierdut puternic teren.

„Astăzi, întreaga lume vede că, de fapt, acesta nu mai este același potențial, iar capacitățile Rusiei sunt departe de a fi aceleași. Iar acest lucru înseamnă că vor exista mai puține comenzi noi și încredere în aceste forțe ca instrument fiabil pentru rezolvarea problemelor din regiune”, a declarat Iusov.

Între timp, luni, publicația ucraineană Kyiv Post a relatat că a obținut o fotografie care îi arată pe rebelii tuaregi din Mali ținând un steag ucrainean.

EXCLUSIVE: Rebels in Mali Display Ukrainian Flag After Wagner Defeat

Kyiv Post obtained an exclusive photo of Tuareg rebels posing with a Ukrainian flag after defeating Wagner mercenaries over the weekend.https://t.co/yIbm0tPXnM

— KyivPost (@KyivPost) July 29, 2024