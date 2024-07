Selly, co-organizator ”Beach, Please!”: ”Am avut o a treia ediție a festivalului care s-a desfășurat excelent, fără niciun incident major”/ Peste 120.000 de festivalieri prezenți în ultima seară de festival

A treia ediție a ”Beach, Please!”, cel mai mare festival de muzică urbană din Sud-Estul Europei s-a terminat luni dimineața, pe 14 iulie, după 5 zile de distracție în inima Costineștiului.

Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly în mediul online, și care este co-organizator ”Beach, Please!” a susținut o conferință de presă în ultima zi de festival pentru a împărtăși cum s-a desfășurat festivalul.

”Le mulțumim tuturor participanților, suntem foarte recunoscători că am avut o a treia ediție a festivalului care s-a desfășurat excelent, fără niciun incident major. Pentru noi a fost o premieră să avem atât de mulți oameni într-un singur loc, mai ales într-o locație nouă pe care nu am avut ocazia să o testăm până acum, dar festivalul s-a desfășurat foarte bine, am avut foarte multe emoții dar iată-ne, aproape de final cu un festival foarte reușit”, a susținut Andrei Șelaru la conferința de presă din cadrul festivalului.

Ultima seară de ”Beach, Please!” a găzduit peste 120.000 de festivalieri, majoritatea nerăbdători să îl vadă pe Travis Scott, capul de afiș al festivalului.

De asemenea, peste 50.000 de bilete au fost deja vândute pentru ediția din 2025, care promite că va fi de două ori mai mare față de anul acesta.