Selena Gomez şi logodnicul ei, Benny Blanco, vor lansa un album comun cu piese inspirate din povestea lor de dragoste

Selena Gomez şi logodnicul ei, Benny Blanco, au anunţat că vor lansa în curând un album comun, ale cărui cântece se concentrează pe povestea lor de dragoste, informează DPA, conform Agerpres.

Actriţa şi cântăreaţa americană Selena Gomez, în vârstă de 32 de ani, nominalizată recent la Globurile de Aur şi la BAFTA pentru interpretarea sa din filmul „Emilia Perez”, produs de Netflix, a colaborat şi în trecut cu producătorul american Benny Blanco, în vârstă de 36 de ani, în cadrul altor proiecte muzicale.

„Noul meu album, ‘I Said I Love You First’, realizat alături de cel mai bun prieten al meu, @itsbennyblanco, va fi lansat pe 21 martie”, a anunţat artista pe contul ei de Instagram.

„Primul nostru single de pe acest album, ‘Scared Of Loving You’, a fost lansat pe toate platformele de streaming. Articole de merchandising şi obiecte promoţionale cu autografe sunt disponibile de acum în sistem de pre-comandă. Abia aşteptăm să împărtăşim acest proiect special cu voi în curând!”, a adăugat ea.

Actriţa, cunoscută din serialul TV Disney „Wizards Of Waverly Place” şi serialul „Only Murders In The Building” produs de platforma de streaming Disney+, a lansat şi videoclipul muzical al noului cântec „Scared Of Loving You”.

Selena Gomez şi Benny Blanco au lansat în 2015 single-ul de mare succes „Same Old Love” şi în 2019 cântecul „I Can’t Get Enough”, cel din urmă fiind înregistrat în colaborare cu Tainy şi J Balvin.

Vedeta americană şi iubitul ei şi-au confirmat relaţia în decembrie 2023 şi au fost văzuţi împreună la gala Globurilor de Aur din ianuarie 2025.

Născută în statul american Texas, Selena Gomez a devenit celebră încă din copilărie, când a fost una dintre starletele postului de televiziune Disney Channel şi a apărut în emisiunea pentru copii „Barney & Friends”. Apoi, tânăra artistă a început o carieră muzicală şi a avut succes în afaceri datorită brandului ei, Rare Beauty, pe care l-a lansat în 2020.

Este cunoscută şi în cinematografie, prin filmul „Spring Breakers” din 2012 şi franciza „Hotel Transylvania”. A primit o nominalizare la premiile Primetime Emmy graţie interpretării sale din serialul poliţist cu accente comice „Only Murders In The Building”, pe lângă alte trei nominalizări primite în calitate de producător TV.

Selena Gomez are în palmares şi trei nominalizări la Globurile de Aur pentru acelaşi serial şi o nominalizare pentru musicalul „Emilia Perez”, în care interpretează rolul soţiei unui traficant de droguri.