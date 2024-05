Șeful NATO vrea 40 de miliarde de euro pe an pentru ajutorul militar acordat Ucrainei

Șeful NATO, Jens Stoltenberg, le va cere aliaților să se angajeze la minimum 40 de miliarde de euro anual pentru a finanța ajutorul militar pentru Ucraina, a declarat joi o sursă din cadrul alianței pentru Reuters, în timp ce miniștrii de externe ai NATO s-au reunit pentru discuții la Praga.

El nu a mai propus public o cifră până acum, dar oficialii NATO au vehiculat anterior o sumă de 100 de miliarde de euro pe o perioadă de cinci ani, sau 20 de miliarde de euro anual.

În condițiile în care incertitudinea privind viitorul sprijin al SUA pentru Ucraina persistă din cauza posibilei reveniri a lui Donald Trump la Casa Albă, miniștrii de externe vor discuta vineri despre modalități de a pune ajutorul militar pentru Ucraina pe o bază mai solidă pe termen lung.

Discuțiile se vor axa pe stabilirea detaliilor unui pachet de sprijin pentru Ucraina, care ar trebui să fie convenit la summitul NATO de la Washington din 9-11 iulie și care va include, de asemenea, modificări ale modului în care sunt organizate livrările de arme și muniții.

„Trebuie să menținem acest nivel actual de sprijin ca un minim pentru a oferi predictibilitatea de care Ucraina are nevoie, atât timp cât este necesar”, a declarat sursa NATO, adăugând că aliații au furnizat aproximativ 40 de miliarde de euro pe an de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Cotidianul german Handelsblatt a scris joi, mai devreme, că Stoltenberg a solicitat un angajament de 40 de miliarde de dolari pe an.

Stoltenberg a propus ca NATO să preia coordonarea ajutorului militar internațional pentru Ucraina, conferind alianței un rol mai direct în războiul împotriva invaziei Rusiei, oprindu-se însă cu mult înainte de a-și angaja propriile forțe.

Kremlinul a declarat joi că Statele Unite, NATO și unele țări europene încurajează Ucraina să continue ceea ce a numit „războiul fără sens” al Kievului cu Rusia și le-a acuzat de escaladarea tensiunilor în ultimele săptămâni. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în repetate rânduri că aliaților occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie privind sprijinul militar pentru Ucraina.

Arme donate

NATO ar urma să preia coordonarea donațiilor de arme și a livrărilor de la grupul Ramstein condus de SUA, o coaliție ad-hoc de aproximativ 50 de națiuni care poartă numele unei baze aeriene americane din Germania, unde s-a reunit pentru prima dată în 2022.

Mișcarea este văzută pe scară largă ca un efort de a oferi un grad de „protecție împotriva lui Trump” prin plasarea coordonării sub o umbrelă NATO.

Dar diplomații recunosc că o astfel de mișcare ar avea un efect limitat, deoarece SUA este puterea dominantă a NATO și furnizează majoritatea armamentului Ucrainei. Așadar, dacă Washingtonul ar dori să taie din ajutorul occidental acordat Kievului, ar fi în continuare în măsură să facă acest lucru.

De asemenea, NATO va trebui să învingă opoziția premierului ungar Viktor Orban, care a precizat că țara sa nu va lua parte la noul efort, argumentând că acesta aduce alianța mai aproape de un război catastrofal cu Rusia.

Miniștrii NATO sunt așteptați, de asemenea, să abordeze ceea ce este văzut ca fiind cea mai recentă schimbare în sprijinul occidental pentru Ucraina, mai mulți aliați ridicând restricțiile care interziceau Kievului să folosească arme donate pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei – o mișcare împotriva căreia președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul.

În timp ce administrația americană își cântărește poziția, secretarul de stat Antony Blinken va fi cu siguranță întrebat de omologii săi de la Praga dacă Washingtonul le va urma exemplul.

Miercuri, el a devenit primul oficial al administrației care a semnalat că SUA ar putea căuta să își schimbe poziția.

„Cred că ceea ce ați văzut în ultimii peste doi ani este – pe măsură ce natura câmpului de luptă s-a schimbat, pe măsură ce locațiile, mijloacele pe care Rusia le folosește s-au schimbat – ne-am adaptat și ne-am ajustat la asta”, a declarat Blinken în Republica Moldova.

„Este exact ceea ce vom face și în continuare”, a adăugat el.

Washingtonul a fost de departe cel mai mare susținător financiar și militar al Kievului de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie, dar a declarat în mod repetat că nu încurajează și nici nu permite lovituri în afara Ucrainei.