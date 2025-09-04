Șeful NATO avertizează că Rusia este o „forță destabilizatoare” pentru Europa și întreaga lume. ”Rusia și China produc arme într-un ritm amețitor”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia pentru Europa, numind această ţară o „forţă destabilizatoare” pentru continent şi pentru întreaga lume, transmite Agerpres.

„Rusia este şi va rămâne în viitorul previzibil o forţă destabilizatoare şi conflictuală în Europa şi în lume”, a declarat Rutte în timpul celui de-al doilea Summit al Apărării de la Praga, organizat de Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS).

„Numai în acest an, se aşteaptă ca 1.500 de tancuri, 3.000 de vehicule blindate şi sute de rachete Iskander (rachete balistice) să iasă de pe liniile sale de producţie”, a spus Rutte, referindu-se la investiţiile statului rus în apărare, cărora le alocă 40% din bugetul său general.

Rutte a amintit că Rusia şi China „produc arme într-un ritm ameţitor, nu doar pentru a impresiona la paradele militare, ci pentru a exercita agresiv influenţă, pentru a încerca să remodeleze ordinea mondială”, a avertizat politicianul conservator olandez.

IISS, lider mondial în domeniul securităţii globale, riscurilor politice şi conflictelor militare, institutul cu sediul la Londra analizează dezvoltarea viitoare a capabilităţilor de apărare europene, în special inovaţiile, achiziţiile şi cooperarea industrială, la reuniunea sa de la Praga din această săptămână.

Potrivit lui Rutte, la fel ca Rusia şi China, alte ţări, precum Iranul şi Coreea de Nord, prezintă provocări atât individual, cât şi ca urmare a cooperării lor şi, împreună, se pregătesc pentru o „confruntare pe termen lung”.

„Ele îşi sporesc cooperarea industriilor militare la niveluri fără precedent, se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung, iar acest lucru face ca provocările cu care ne confruntăm să fie durabile”, a remarcat secretarul general al NATO.

În acest context, Rutte şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea marinei militare a SUA, deoarece „nu se află într-un ritm care să îl poată egala pe cel al Chinei”.