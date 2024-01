Secretarul de stat Iulian Fota a discutat la Comandamentul Maritim al NATO de la Northwood despre securitatea de la Marea Neagră

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Iulian Fota a discutat cu comandantul adjunct al Comandamentului Maritim al NATO de la Northwood (MARCOM), vice-amiralul Didier Maleterre, despre situaţia de securitate de la Marea Neagră şi implementarea deciziilor aliate privind consolidarea posturii NATO în domeniul maritim, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAE, Iulian Fota a efectuat o vizită de lucru, la Londra, de duminică până miercuri. Programul a inclus o vizită la Comandamentul Maritim al NATO de la Northwood, precum şi întâlniri cu reprezentaţi ai Oficiului pentru Afaceri Externe şi Dezvoltare al Commonwealth („Foreign Commonwealth and Development Office”/FCDO), membri ai Parlamentului, precum şi cu reprezentanţi ai unor prestigioase think-tank-uri britanice (International Institute for Strategic Studies, Royal United Services Institute, Council on Geostrategy, Centre for European Reform).

În marja vizitei, a avut loc o întrevedere cu contingentul militar român de la MARCOM.

„Discuţiile cu subsecretarul de stat pentru Europa Leo Docherty MP şi alţi reprezentanţi ai FCDO s-au concentrat pe ameninţările din Marea Neagră generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi cooperarea româno-britanică pentru contracararea acestora, inclusiv proiecte concrete în acest sens. Consultările au reconfirmat sprijinul ferm al Marii Britanii pentru întărirea securităţii României, în cadrul parteneriatului strategic şi al apartenenţei la Alianţa Nord-Atlantică”, se arată în comunicat.

Demnitarul român a mulţumit pentru participarea avioanelor britanice la misiunea de poliţie aeriană a NATO în ţara noastră. Consultările au evidenţiat şi preocuparea comună pentru securitatea Republicii Moldova şi a Ucrainei.

În cadrul întrevederii cu Stephen Doughty discuţiile au evidenţiat sprijinul deosebit al membrului Parlamentului britanic pentru dezvoltarea parteneriatului strategic dintre România şi Marea Britanie, inclusiv în domeniul securităţii şi apărării, precum şi preocupările comune privind situaţia de securitate la Marea Neagră.

Discuţiile cu comunitatea de expertiză (think-tanks) au inclus atât analiza ameninţărilor cu care se confruntă regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest, precum şi explorarea de soluţii pentru combaterea acestora.

Întâlnirile au evidenţiat aprecierea Marii Britanii pentru contribuţia României la securitatea regională din perspectivă multi-dimensională mai informează MAE.