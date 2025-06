Sebastian Burduja: Nu există riscul de blackout în România. Nu înseamnă că trebuie să excludem riscurile la adresa sistemului energetic national, am văzut prin ce a trecut Spania, iar blackout este un scenariu cumplit

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat asigurări vineri că nu există riscul de blackout în România, el arătând că nu înseamnă că trebuie să excludem riscurile la adresa sistemului energetic national, pentru că am văzut prin ce a trecut Spania, iar blackout este un scenariu cumplit. Ministrul a mai spus că România e norocoasă pentru că are un mix energetic divers, transmite News.ro.

Ministrul Energiei a declarat la Digi 24 că nu există un pericol de blackout în România. ”Din punctul meu de vedere, nu există. Nu înseamnă că trebuie să excludem riscurile la adresa sistemului energetic national, am văzut prin ce a trecut Spania, iar blackout este un scenariu cumplit. Este un singur blackout în istoria României, 10 mai 1977, la câteva luni după cutremurul în acelaşi an, a durat şase ore, iar pagubele au fost de 3-4 ori cât pagubele cutremurului. Aceasta este dimensiunea unui blackout. Nu suntem în acel scenario”, a spus Burduja. El a precizat că România e norocoasă pentru că are un mix energetic divers. ”A plouat, avem lacurile de acumulare peste 82% umplute, deci aportul hidro va fi unul important. Avem partea de nuclear, reactorul de la Unitatea 2, care este în maintenanţă planificată pe finalul lunii, reintră în sistem cu aproape 700 de megavati. Avem termocentralele pe gaz, cum este Brazi. Avem, sigur, şi partea de solar şi eolian. (..) Ştiu că s-a vehiculat mult acest cuvânt în spaţiu public, şi la alegerile prezidenţiale, şi cu efect de panică, mergeţi oameni buni la ATM-uri şi scoateţi-vă banii din bănci, că ar putea să rămâneţi fără bani. Adică tot felul de manevre de dezinformare. Dar, realmente, şi o spun cu toată răspunderea de ministru şi pe baza datelor, nu există un risc de blackout în România.