Sebastian Burduja, despre alegerile la Capitală: Eu îmi doresc ca forţele europene să aibă un singur candidat. Dacă blocul izolaţionist câştigă ar fi un dezastru / Despre o candidatură: Nu pot să exclud, dar nu e un obiectiv pe care să îl am

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat vineri, despre alegerile la Capitală, că îşi doreşte ca forţele europene să aibă un singur candidat, el arătând că ar fi un semnal bun pentru bucureşteni iar dacă blocul izolaţionist ar câştiga ar fi un dezastru. Despre o nouă candidatură a sa la Primăria Capitalei, Burduja a arătat că nu poate să excludă lucrul ăsta, dar nu e un obiectiv pe care să îl aibă şi că s-ar putea decide acest lucru prin sondaje, analize interne sau alegeri primare, deşi cu festivalul democraţiei PNL n-are cea mai bună experienţă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Eu îmi doresc ca forţele europene să aibă un singur candidat. Cred că ar fi un semnal bun pentru bucureşteni”, a spus ministrul Energiei, la Digi24, despre alegerile la Primăria Capitalei, în urma alegerii lui Nicuşor Dan preşedinte. Burduja a mai spus că, la nişte alegeri într-un singur tur, dacă blocul izolaţionist ia 25% sau 30%, e posibil să câştige, ceea ce ar fi un dezastru, pentru că ar invalida în mare măsură ce s-a întâmplat, ca lucru bun, că România a rămas pe un traseu normal, la alegerile prezidenţiale.

Întrebat pe cine vede candidat comun al partidelor pro-europene, Burduja a afirmat că este decizia acestor formaţiuni.

”Este decizia partidelor. Bănuiesc că, în urma unor sondaje sau unor analize interne sau poate a unor alegeri primare, deşi cu festivalul democraţiei PNL n-are cea mai bună experienţă, din perspectiva recâştigării încrederii oamenilor. Dar cred că acum prioritatea ţării este să formeze acest guvern, să funcţioneze majoritatea în guvern. Şi noi, la nivelul Bucureştiului, în Consiliul General, am mers pe aceeaşi idee că cele trei mari partide, PNL, USR, PSD, trebuie să stea la aceeaşi masă şi la Capitală. Ceea ce e o logică diferită faţă de ce s-a întâmplat anul trecut”, a afirmat Burduja.

Întrebat dacă exclude o candidatură la Capitală, Sebastian Burduja a răspuns: ”Nu pot să exclud lucrul ăsta. Eu am un plan pentru Bucureşti, am publicat o carte, a fost o campanie muncită, chiar dacă n-a fost un rezultat bun. Dar nu e un obiectiv pe care să-l am şi nu cred că un politician responsabil, din oricare partid ar face parte, ar trebui să facă din chestiunea asta o chestiune de orgoliu”, a menţionat Burduja.