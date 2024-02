Sebastian Burduja: Am găsit o soluţie pentru a racorda cele patru CET-uri din Capitală direct în reţeaua Transgaz / Așa se elimină taxele distribuitorului

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminică, faptul că a fost găsită o soluţie pentru racordarea celor patru CET-uri din Capitală direct în reţeaua Transgaz, astfel eliminându-se costurile cu distribuitorul, care ar fi de 17 lei Megawatt-oră, transmite Agerpres.

„ECLCEN are nevoie de gaze pentru producţia agentului termic – apă caldă şi căldură. Aceste gaze sunt livrate în sistemul naţional de transport pe magistralele Transgaz şi vin până foarte aproape de cele patru CET-uri. Pentru acest serviciu, ELCEN plăteşte către Transgaz 4 lei Megawatt-oră, după care pentru a aduce efectiv gazul în cele patru centrale mai sunt câţiva kilometri de ţeavă, care ţin de distribuţie. Pentru aceşti câţiva kilometri de ţeavă sau în cazul CET Vest – 400 de metri, ELCEN plăteşte 17 lei Megawatt-oră distribuitorului”, a explicat Sebastian Burduja, la CET Vest.

El a adăugat că o soluţie ar fi racordarea celor patru CET-uri din Capitală direct în reţeaua Transgaz.

„Am găsit o soluţie împreună cu directorul general (ELCEN – n.r.) Claudiu Creţu, echipa ELCEN şi echipa de specialişti ai Ministerului Energiei, cu sprijinul Transgaz (…), pentru a racorda cele patru CET-uri direct în reţeaua Transgaz. Ca să vă daţi seama de dimensiunea acestei probleme, vă pot spune că în tot aceşti ani ELCEN a plătit şi bucureştenii au plătit din buzunarul lor undeva la 50 de milioane de euro pe an, în medie, către distribuitor. Aceştia sunt bani pe care, prin investiţia pe care o vom face, îi vom economisi de la fiecare bucureştean în parte”, a declarat ministrul Energiei.

Sebastian Burduja a anunţat că studiul de fezabilitate pentru aceste lucrări a fost deja contractat.

„Vreau să îi mulţumesc domului Creţu că s-a mişcat foarte repede, şi ELCEN şi Transgaz, şi deja au studiul de fezabilitate contractat pentru a face aceste prime lucrări. Ele trec în general pe sub căile ferate şi transportau păcura la cele patru CET-uri. Nu mai este cazul, ele nu mai funcţionează pe bază de păcură. Deci, lucrările se pot face într-un termen destul de rapid şi asta se va simţi într-un an, doi, trei, când se termină toate cele patru proiecte, în buzunarul fiecărui bucureştean”, a spus ministrul Burduja.