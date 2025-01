Scuze și un cec mare: Prințul Harry și proprietarul „The Sun” au ajuns la un acord financiar

Prințul Harry a ajuns la un acord financiar cu proprietarul tabloidului The Sun pentru a pune capăt acțiunii sale în justiție împotriva grupului lui Rupert Murdoch, a anunțat marți David Sherborne, avocatul celui mai tânăr fiu al regelui Carol al III-lea, potrivit BFM TV.

Acest acord de ultim moment îi permite lui Harry și NGN să evite un proces, care trebuia inițial să înceapă marți și să dureze mai multe săptămâni la Înalta Curte din Londra.

David Sherborne a salutat acordul cu News Group Newspapers (NGN) al lui Rupert Murdoch, proprietarul The Sun și al defunctului News of the World, drept o „victorie monumentală”.

News Group Newspapers i-a cerut scuze „fără rezerve” lui Harry pentru „pirateria telefonică, supravegherea și utilizarea abuzivă a informațiilor private de către jurnaliști și investigatori privați” care au acționat în numele grupului.

„Despăgubiri substanțiale”

Ei îi vor plăti o „compensație substanțială”, a adăugat avocatul la Înalta Curte din Londra.

Unii comentatori regali se referă la o sumă de „opt cifre”.

„NGN își cere, de asemenea, scuze Ducelui pentru impactul pe care acoperirea extinsă și intruziunea gravă în viața sa privată și a regretatei sale mame Diana, prințesă de Wales, l-au avut asupra sa, în special în timpul anilor săi tineri, se mai arată în acordul dintre Harry și NGN.

Ducele de Sussex, care a considerat întotdeauna paparazzi responsabili pentru moartea mamei sale Diana la Paris în 1997, este angajat de mai mulți ani într-o luptă juridică împotriva puternicei prese tabloide britanice.

În ceea ce privește tabloidul The Sun, grupul își cere scuze pentru „intruziunea gravă” a ziarului între 1996 și 2011 în viața privată a lui Harry, „inclusiv incidente de activitate ilegală din partea detectivilor privați”.

Victorie majoră în 2023

Acesta este un nou episod în lupta juridică a prințului Harry, în vârstă de 40 de ani, împotriva puternicei prese tabloide britanice.

În 2023, prințul a obținut o victorie majoră împotriva presei tabloide, obținând o condamnare împotriva editorului Daily Mirror pentru articole bazate pe piratarea mesajelor telefonice.

Acțiunea lui Harry la Înalta Curte din Londra nu se referă la ascultarea convorbirilor telefonice, deoarece domnul judecător Timothy Fancourt a decis că termenul limită pentru a acționa în acest sens a expirat.