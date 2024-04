Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, autoarea seriei de bestseller ”Shopaholic”, a anunțat că are cancer cerebral agresiv

Scriitoarea britanică Sophie Kinsella a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer cerebral, informează DPA.

Romanciera, în vârstă de 54 de ani, al cărei nume real este Madeleine Sophie Wickham, este cunoscută graţie seriei sale de romane bestseller ”Shopaholic”.

Autoarea a mărturisit că urmează chimioterapie şi radioterapie. ”Cititorilor şi urmăritorilor mei dragi. Am vrut de ceva vreme să vă informez în legătură cu starea mea de sănătate, dar am aşteptat pentru a avea puterea de a face asta”, a scris ea pe reţelele de socializare.

”La finalul lui 2022 am fost diagnosticată cu glioblastom, o formă agresivă de cancer cerebral. Nu am împărtăşit această informaţie mai devreme întrucât am dorit ca copiii mei să afle şi să proceseze vestea într-un cadru privat şi să se adapteze la ‘noua noastră normalitate’. Sunt îngrijită de o echipă excelentă de la University College Hospital din Londra şi am suferit cu succes o intervenţie chirurgicală, urmată de chimioterapie şi radioterapie, care se desfăşoară în continuare”, a mai precizat scriitoarea, transmite Agerpres.

”În prezent, situaţia este stabilă şi mă simt în general foarte bine, deşi obosesc foarte uşor şi am mai multe probleme cu memoria decât înainte. Sunt deosebit de recunoscătoare familiei mele şi prietenilor apropiaţi care m-au sprijinit incredibil de mult, precum şi minunaţilor medici şi asistente care m-au tratat. Sunt totodată recunoscătoare cititorilor mei pentru sprijinul lor constant. Răspunsul lor minunat la ‘The Burnout’ m-a încurajat într-o perioadă dificilă”, a adăugat Sophie Kinsella.

”Tuturor celor care suferă de orice formă de cancer le transmit dragostea mea şi cele mai bune urări, precum şi celor care îi susţin. Te poţi simţi foarte singur şi speriat când primeşti un diagnostic grav, iar sprijinul şi dragostea celor apropiaţi înseamnă mai mult decât se poate exprima în cuvinte. Voi reveni în curând, iar între timp, salutări din însorita Londră”, a transmis romanciera britanică în încheierea mesajului său online.

Cel mai recent volum semnat de Sophie Kinsella, ”The Burnout”, a fost lansat în octombrie 2023. Printre romanele de succes ale scriitoarei britanice se numără ”Can You Keep A Secret?” şi ”The Undomestic Goddess”.

Romanele ei s-au vândut în peste 45 de milioane de exemplare în peste 60 de ţări şi au fost traduse în peste 40 de limbi.

Primele două romane din seria de opt volume ”Shopaholic”, intitulate ”The Secret Dreamworld of a Shopaholic” şi ”Shopaholic Abroad”, au stat la baza filmului din 2009 ”Confessions of a Shopaholic”, cu Isla Fisher în rolul principal.

”Îţi trimit toată dragostea mea şi energie vindecătoare”, a scris Isla Fisher într-un comentariu la mesajul publicat de Sophie Kinsella pe Instagram.

Scriitoarea Sophie Kinsella şi soţul ei, Henry Wickham, au împreună patru fii şi o fiică.