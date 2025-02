Scandalul gunoaielor de la Ploiești | Primarul Polițeanu acuză ilegațități la firma de salubritate la care municipalitatea a renunțat și publică o înregistrare audio cu discuții atribuite conducerii companiei cu șoferii de pe autogunoiere

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, acuză ilegațități la firma de salubritate Bin Go Solutions (fostă Rosal/UWS) la care municipalitatea a renunțat și publică o înregistrare audio cu discuții atribuite conducerii companiei cu șoferii de pe autogunoiere.

Postarea primarului Polițeanu:

Conducerea Bin Go Solutions (fostă Rosal/UWS) a avut o întâlnire cu șoferii de pe autogunoiere. Ce le-au spus și ce nu le-au spus:

𝗖𝗮̆ 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁̗𝗶𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁̗𝗶𝗲𝗶 𝗻𝗮𝘁̗𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗶̂𝗻 𝘀𝗽𝗲𝘁̗𝗮̆ 𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁̗𝗶𝗲𝗶 𝗿𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲. Dacă ar fi adevărat, ar fi un grav caz de corupție. Am vorbit cu conducerea Poliției și am toată încrederea că informația e falsă;

𝗖𝗘 𝗡𝗨 𝗟𝗘-𝗔𝗨 𝗦𝗣𝗨𝗦: că desfășurarea de activități fără autorizațiile cerute (de ex.: 𝗳𝘂𝗻𝗰𝘁̗𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗯𝗿𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗮̆𝗿𝗮̆ 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁̗𝗮̆ 𝘀𝗮𝘂 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹) 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗰𝘁̗𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮̆𝘇𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗮𝗿𝘁. 𝟯𝟰𝟴 𝗖𝗼𝗱 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau amendă penală. Cu alte cuvinte, 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗕𝗶𝗻 𝗚𝗼 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮̆ 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗰𝘁̗𝗶𝘂𝗻𝗶, 𝗳𝗮𝗽𝘁𝗮̆ 𝗽𝗲𝗱𝗲𝗽𝘀𝗶𝘁𝗮̆ 𝗱𝗲 𝗮𝗿𝘁. 𝟯𝟲𝟬 𝗖𝗼𝗱 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹.

𝗠𝗲𝘀𝗮𝗷 𝗰𝗮̆𝘁𝗿𝗲 𝘀̗𝗼𝗳𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗕𝗶𝗻 𝗚𝗼 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀: conducerea vă împinge la comiterea de infracțiuni fără să vă spună acest lucru. De asemenea, credința că nu poți primi mai multe amenzi într-o zi e un mit. Principiul juridic „ne bis in idem” (nimeni nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă) se referă la aceeași faptă contravențională, nu la încălcări separate ale aceleiași reguli.

𝗜̂𝗻 𝗰𝗲𝗲𝗮 𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗲𝘀̗𝘁𝗲 𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗮̆ 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝗮𝘁̗𝗶𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗮̆ – 𝗰𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝘂, pe baza unui fals din 12 februarie (că ar exista un contract pentru servicii de salubritate ale Bin Go Solutions pe teritoriul municipiului Ploiești), Bin Go Solutions a obținut o autorizație de mediu de la APM Prahova pe 13 februarie (prin transfer de la UWS la Bin Go) pentru a bloca prezența noului operator de salubritate pe străzile Ploieștiului în ziua de 17 februarie. 𝗧𝗼𝘁𝘂𝗹 𝘀-𝗮 𝗳𝗮̆𝗰𝘂𝘁 𝗶̂𝗻 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝘂𝘁̗𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗔𝗣𝗠 𝗣𝗿𝗮𝗵𝗼𝘃𝗮. Autorizația e nulă, însă, în lipsa unui contract valabil.