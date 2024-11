Săptămâna Modei de la Londra interzice utilizarea pieilor exotice în cadrul prezentărilor

Săptămâna Modei de la Londra a decis interzicerea utilizării pieilor exotice în cadrul prezentărilor sale, a anunţat vineri unul dintre directorii British Fashion Council (BFC), care organizează evenimentul, transmite AFP, transmite Agerpres.

Londra este prima mare capitală a modei care introduce o astfel de interdicţie.

„Nu vom mai prezenta branduri care folosesc blănuri adevărate sau piei exotice în colecţiile lor şi le cerem designerilor să respecte aceste condiţii”, dacă doresc să participe la Săptămâna Modei de la Londra, a scris David Leigh-Pemberton, şeful departamentului de politici şi angajament din cadrul BFC, într-un mesaj postat pe reţeaua socială LinkedIn.

Utilizarea blănii şi a pieilor de animale exotice, cum ar fi crocodilii şi şerpii, a fost mult timp criticată de susţinătorii drepturilor animalelor.

Blana adevărată nu a mai fost prezentă pe podiumurile londoneze din 2018.

Organizaţia pentru apărarea drepturilor animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a salutat pe reţeaua socială X „un uriaş pas înainte” şi a făcut apel la Săptămâna Modei de la Paris, dar şi de la Milano, să urmeze exemplul Londrei.

La ultima ediţie a Săptămânii Modei de la Paris, de la sfârşitul lunii septembrie, prezentarea Hermes a fost întreruptă pentru scurt timp de activiştii PETA care au afişat pancarte cu mesaje împotriva utilizării pieilor exotice.

David Leigh-Pemberton a adăugat că BFC îşi analizează în prezent „abordarea faţă de pene”.

„Această activitate se derulează în contextul mai larg al răspunsului sectorului modei la preocupările de mediu şi sociale”, a argumentat el.