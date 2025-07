Salvamont Sibiu va închide baza de la Negoiu, în contextul reducerii cheltuielilor bugetare / ”Încercăm să reducem salariul cu 2 zile și activitatea fiecărui salvator montan. Nu am mai acordat voucherele de vacanță, nu am mai acordat diurna de efort”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, spune că i s-a cerut o analiză de la conducerea Consiliului Județean, despre cum pot fi reduse cheltuielile. „Noi nu ne încadrăm în prevederile bugetare și am transmis câteva propuneri; trebuie să vedem care vor fi soluțiile finale și agreate de către CJ”, a declarat el pentru Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Popescu precizează că Salvamont Sibiu e un serviciu de utilitate publică, un serviciu social, care oricum funcționează la limită cu personalul

Printre măsurile propuse este închiderea Bazei de la Negoiu: „Acolo aveam doi salvatori montani, se lucra pe ture. Dar nemaiavând buget, una dintre măsuri a fost moment să oprim acea bază de la Negoiu, care era o bază sezonieră; acum pe timpul verii, din iunie-septembrie aveam 85 de zile de activitate acolo. Și am oprit acea bază, că nu ne mai permiteam să avem cheltuieli”.

Directorul Salvamont Sibiu precizează însă că „orice măsură pe care o luăm e în detrimentul victimei. Să nu avem echipă la Negoiu întârzie foarte mult timpii de sosire la o victimă aflată în zona respectivă ca să-i acordăm ajutor”.

„Am încercat, în primă fază, să reducem zona de permanență. A doua măsură a fost să încercăm să reducem salariul cu 2 zile și activitatea fiecărui salvator montan; nu am mai acordat voucherele de vacanță, nu am mai acordat diurna de efort care se alocă salvatorilor montani când sunt în intervenții și patrulare, prin reducerea postului de la Negoiu. Unde s-a putut noi am venit cu niște măsuri și acum așteptăm să vedem decizia colegilor noștri de la CJ, care au imaginea de ansamblu a bugetului”, a mai explicat Dan Popescu pentru Turnul Sfatului.