Salrom și Apele Române își pasează responsabilitatea în privința dezastrului de la Salina Praid

Salina Praid a fost distrusă de apele pârâului Corund, al cărui debit a crescut de 100 de ori în ultimele zile și a pătruns în subteran. Apele au inundat salina, atât partea de mină exploatată pentru sare, cât și zona amenajată pentru turiști. Și în urmă cu un an au existat infiltrații, când s-au făcut amenajări care ar fi trebuit să rezolve situația, însă după un an situația este mult mai gravă. Societatea Națională a Sării Salrom afirmă că nu are atribuții pentru lucrări hodrotehnice, iar Apele Române nu poate efectua investiții sau intervenții directe în cadrul unei exploatări miniere care nu se află în patrimoniul instituției.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ce spune Salrom despre Salina Praid

Societatea Naţională a Sării precizează că, în cursul anului 2024, Salrom a făcut „investiţii majore” din fonduri proprii la Salina Praid – grav afectată de inundaţii – pentru remedierea şi prevenirea unor asrfel de situaţii. Potrivit conducerii societăţii, printre altele, a fost realizat un bypass din ţevi montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geo membrană impermeabilă şi a fost curăţată albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, investiţiile depăşind două milioane de lei. Conducerea Salrom precizează că societatea comercială are ca principal scop exploatarea sării, „NU regularizarea cursurilor de apă”. În plus, „NU este proprietara şi NU are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund”, şi nici „NU are atribuţii” în privinţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, transmite News.ro.

„În cursul anului 2024, Salrom a făcut investiţii majore din fonduri proprii pentru remedierea şi prevenirea unor eventuale inundaţii. Am realizat un bypass de 96 de metri lungime din ţevi corugate montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geomembrană impermeabilă, am curăţat albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, golurile şi crăpăturile de dizolvare identificate fiind ulterior umplute cu beton, am construit un canal suplimentar de siguranţă destinat preluării unor debite care depăşea capacitatea ţevilor de bypass, am refăcut digul albiei pârâului Corund pentru protecţia în cazuri de viitură”, se arată într-un comunicat de presă al Salrom, publicat pe site-ul instituţiei.

Sursa citată menţionează că toate aceste investiţii au depăşit două milioane de lei, lucrările menţionate fiind executate „conform indicaţiilor reprezentanţilor ABA Mureş/SGA, Salrom neavând specialişti în domeniul lucrărilor hidrotehnice.

Conducerea Salrom a precizat că pe parcursul anului 2025 erau în curs de derulare: un contract semnat pentru proiectarea şi execuţia unei lucrări de betonare şi impermeabilizare a albiei pârâului Corund pe o lungime de 1,3 kilometri, în valoare de 10.000.000 lei şi o achiziţie viitoare pentru analiză şi solicitare avize cu scopul betonării şi impermeabilizării unei albii suplimentare în lungime de 270 de metri, proiectare şi execuţie a cărei valoare estimată este de 1.000.000 lei.

„În paralel, în 2025 se efectuau lucrări de urgenţă legate de impermeabilizarea albiei şi astuparea sufoziunilor apărute, a căror valoare a depăşit 2.200.000 lei. Toate sumele de mai sus sunt din fonduri proprii SNS SA, valoarea totală fiind de aproximativ 15.200.000 lei”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit conducerii Salrom, societatea comercială are ca principal scop exploatarea sării, „NU regularizarea cursurilor de apă”.

„În plus, Societatea Naţională a Sării SA NU este proprietara şi NU are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund, şi nici NU are atribuţii în:- întreţinerea şi operarea digurilor, barajelor, acumulărilor şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.- curăţarea albiilor râurilor şi a canalelor pentru a preveni blocajele”, se mai arată în comunicatul citat.

Conducerea Salrom consideră că, în contextul ultimelor evenimente, societatea a acţionat „prompt şi eficient”,realizând, din surse proprii şi într-un timp scurt, lucrări de urgenţă, care au avut ca scop asigurarea continuităţii în exploatarea minieră, pentru a nu afecta economia locală; prevenirea unor avarii majore sau a unor incidente sociale; crearea unui ecart de timp pentru elaborarea şi implementarea unor investiţii de durată, menite să stabilizeze regiunea pe termen lung.

„Aceste intervenţii au fost grele, necesare şi de impact, însă sunt doar un pas în strategia pe termen lung a companiei de a asigura un mediu sigur şi stabil pentru comunitate şi pentru activitatea economică”, menţionează Salrom.

Potrivit sursi citate, „din păcate”, în ultima perioadă, dar mai ales în dimineaţa de 27 mai, debitul pârâului Corund a fost de 60 m³/sec, adică de 100 ori mai mare faţă de debitul mediu normal(0,2-0,5 m³/sec), fiind cel mai mare debit înregistrat în ultimii 30 de ani.

În comunicatul citat se mai arată că, într-un „astfel de context excepţional”, lucrările efectuate de Salrom cu „eforturi deosebite” şi cu „asumarea unor riscuri” s-au dovedit a nu fi de ajuns. În faţa unor debite extreme şi istorice, singurele lucrări care considerăm că ar fi putut duce la limitarea unor efecte devestatoare ar fi trebuit să cuprindă regularizarea (inclusiv construcţia unor baraje) şi decolmatarea pârâului Corund în amonte de Salina Praid şi cel puţin pe tot traseul comunei Praid, se menţionează în acelaşi comunicat.

„Suntem alături de comunitate şi vom face tot posibilul pentru a asigura o soluţie durabilă şi sigură. Vom fi permanenţi în comunicare, vom explica pas cu pas ce se întâmplă şi ce măsuri speciale vom implementa. Fenomenele meteo defavorabile au adus pierderi care nu pot fi cuantificate, atât pentru SNS SA, cât şi pentru întreaga comunitatea din Praid. Cu toate că impactul financiar este considerabil, Societatea Naţională a Sării SA,cu sprijinul Guvernului României, îşi doreşte să continue activitatea istorică desfăşurată cu succes la Salina Praid şi îşi doreşte ca redeschiderea minei turistice şi a activităţii de exploatare să se facă în cel mai scurt timp posibil. Societatea Naţională a Sării SA va continua să depună toate eforturile (materiale şi umane) necesare pentru reducerea impactului”, afirmă directorul general al Saşlrom, Constantin-Dan Dobrea.

Ce spune Administrația Națională Apele Române despre Salina Praid

„Salina Praid se află în proprietatea și administrarea exclusivă a S.C. SALROM S.A., companie de stat responsabilă pentru lucrările și investițiile din perimetrul minier. Aceasta deține și și-a asumat responsabilitatea, încă de anul trecut, pe baza expertizei tehnice, execuția de lucrări specifice, pe toată lungimea masivului de sare (1560 de metri), în baza unui contract de investiții în derulare.

În data de 03.12. 2012, Administrația Națională „Apele Române”- ABA Mureș a avizat date tehnice și condiții de realizare a investiției pentru ca S.C. Salrom să înceapă lucrările de regularizare a pârâului Corund, în baza Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 509/03.12.2012. Societatea Națională a Sării București S.A. – Sucursala Salina Praid a executat lucrările prevăzute în Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 509 emis în data de 03.12.2012 de către Administrația Bazinală de Apă Mureș. Acest aviz se referă la investiția privind regularizarea pârâului Corund, în scopul prevenirii riscului de inundații în zona platformei minelor vechi din cadrul Sucursalei Salina Praid, județul Harghita.

Însă aceste lucrări începute de S.C. Salrom în anul 2012, trebuiau continuate cu lucrări de betonare și impermeabilizare a cursului de apă pe tronsonul pe toată lungimea masivului de sare pentru stoparea inflitrațiilor apelor de suprafață și a scurgerii lor în mină.

Pârâul Corund traversează proprietatea SNS-S.A. (Societatea Națională a Sării). Conform prevederilor din Legea Apelor (L 107/1996), beneficiarul lucrării – aici Salina – inițiază investiția, iar ANAR doar avizează / supervizează. Expertizele si contractul de lucrări au fost încheiate de către S.C. SALROM cu o societate comercială desemnată în urma unei procedure de licitație publică.

Subliniem faptul că Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Mureș nu poate efectua investiții sau intervenții directe în cadrul unei exploatări miniere care nu se află în patrimoniul instituției, conform legislației în vigoare.

Asigurăm publicul de faptul că implicarea Administrației Naționale “Apelor Române” (ANAR) prin Administrația Bazinală de Apă (ABA) Mureș în gestionarea situației de o complexitate deosebită de la Salina Praid a fost promptă, nemijlocită și constantă încă din primăvara anului 2024.

În acest an, Administrația Bazinală de Apă Mures a răspuns imediat la solicitarea expresă a conducerii Salinei Praid și, după adoptarea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Harghita nr. 1 din 08.05.2025, CJSU Harghita a stabilit că ABA Mureș va coordona din punct de vedere tehnic lucrările de intervenție în regim de urgență.

Astfel, începând cu data de 6 mai 2025, ABA Mureș a mobilizat resurse umane, logistice și tehnice. În cele 22 de zile de suport tehnic, acordat nemijlocit personalului de la Salina Praid, au fost mobilizați peste 100 de oameni (muncitori, personal deservent și personal TESA). De asemenea, au fost alocate: motopompe de mare capacitate, excavatoare cu braț lung și scurt, autoutilitare, generatoare și turnuri de iluminat.

Intervențiile Apelor Române pe teren. Acțiuni în perioada critică – 25–28 mai 2025

Pe 27 mai, debitul pârâului Corund a crescut brusc de la 6 mc/s la aproximativ 60 mc/s, depășind capacitatea canalelor executate în regim de urgență (în 2025) cu scopul de a diminua infiltrațiile în subteran, folosind și o parte din canalele executate în 2024. Plutitorii, inclusiv resturile unui pod de lemn aduse de viitură au deteriorat geomembrana cu care erau impermeabilizate aceste canale, apa reactivând golurile din masivul de sare.

Din motive de siguranță, echipamentele și personalul au fost retrase temporar până la scăderea intensității viiturii.

Sintetic, începând cu data de 6 mai 2025, odată cu debutul fenomenelor meteo și creșterea debitului pârâului Corund, ABA Mureș a întreprins următoarele acțiuni principale pentru dirijarea apei prin canalele disponibile și stoparea infiltrațiilor:

Au fost executate, în regim de urgență, lucrări de betonare și impermeabilizare în zona critică (pe brațul de alimentare al canalului de by-pass construit în 2024), pentru limitarea efectelor produse de inflitrațiile din subteran.

S-au efectuat lucrări de consolidare a malurilor și de aducere la cotă a zonelor învecinate, în vederea stabilizării perimetrului.

Acțiuni desfășurate anterior – 2024–2025

ABA Mureș alături de S.C. Salrom a intervenit constant în zona afectată încă din aprilie 2024.

Printre lucrările executate în comun se numără:

* realizarea unui by-pass de 100–127 metri cu 3 conducte DN840 mm pe un strat impermeabil de argilă, protejat cu geomembrană,

* montarea de timpane de beton și a unui disipator de energie în aval,

* construirea unui canal lateral căptușit cu geomembrană pentru preluarea debitelor mari.

Documentare oficială

Toate intervențiile Apelor Române sunt dovedite prin:

* procese-verbale și minute tehnice (ex: minuta din 16.05.2024),

* date hidrologice transmise constant autorităților,

* colaborare permanentă cu Salrom, ISU, CJSU Harghita și Prefectura Harghita.

Colaborare instituțională

ABA Mureș a lucrat în strânsă coordonare cu:

* conducerea Salinei Praid și Salrom;

* ISU Harghita, CJSU Harghita, Prefectura Harghita, Primăria Praid;

* universități de profil (UBB Cluj, Universitatea din Petroșani);

* personal de specialitate din formațiile Gheorgheni, Odorhei, Praid, Toplița, Reghin, Niraj, Bălăușeri, Formația de Intervenții Rapide și Atelierul Mecanic.

Administrația Bazinală de Apă Mureș va continua să monitorizeze cu atenție evoluția hidrologică și va interveni operativ, în funcție de dinamica situației din teren, în strânsă cooperare cu instituțiile partenere. Intervențiile vor fi reluate imediat ce condițiile de siguranță vor permite accesul echipelor în teren.

Administrația Națională „Apele Române își reafirmă angajamentul față de colaborarea interinstituțională și sprijinul tehnic acordat în limitele legale, cu scopul de a proteja comunitățile și infrastructura esențială din zona Praid.”