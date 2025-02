Salariu net de peste 8.000 de euro și clauză de 400.000 de euro dacă e revocat nejustificat din funcție / CA al companiei Apa Brașov descoperă nereguli în contractului de management al directorului

Salariu net de peste 8.000 de euro pe lună și o despăgubire în valoare de 400.000 de euro în cazul în care este revocat nejustificat din funcție. Acestea ar fi câteva dintre beneficiile de care se bucură directorul general interimar al Companiei Apa Brașov, Daniel Gligoraș, care ocupă această poziție din luna noiembrie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Perioada de interimat se va încheia în 4 martie, cu posibilitatea de prelungire a mandatului, însă membrii Consiliului de Administrație (CA) al Companiei Apa au decis să-l înlăture din conducere cât mai repede.

Aceștia susțin că doar zilele trecute au aflat de clauza din mandatul directorului general interimar, pe care o consideră abuzivă, precum și de alte nereguli identificate în contractul de management.

„În 5 februarie am cerut, printr-o decizie a CA, să ni se pună la dispoziție contractul de mandat al directorului provizoriu, pe care, de altfel, l-am cerut și verbal în repetate rânduri, dar fără succes. Ca urmare, în ședința din 5 februarie, am solicitat să ni se prezinte cu celeritate documentul. Am intrat în posesia acestuia în 7 februarie și ne-am apucat să-l analizăm. Ne-am înspăimântat ce am găsit acolo! Acest contract nu are aprobarea vechiului Consiliu de Administrație, deci a funcționat fără aprobarea forului, nu sunt aprobați indicatorii tehnico-economici, nici salariul nu a fost aprobat de către CA. Dar cel mai urât lucru pe care eu l-am văzut în acest contract a fost acea clauză abuzivă de 400.000 euro dacă el va fi revocat din funcție în termenul acesta de cinci luni (…) Eu, ca membru al CA al Companiei Apa, nu pot tolera asemenea lucruri”, a explicat președintele Consiliului de Administrație al Companiei Apa, Liviu Cocoș.

Directorul interimar Daniel Gligoraș consideră acuzațiile nefondate și nejustificate. El declară că a preluat mandatul în aceleași condiții de plată aflate în vigoare din anul 2020, valabile până în anul 2024: „Eu am preluat un interimat în aceleași condiții de plată existente în vigoare din anul 2020, pe mandatul 2020-2024. Nu am primit nimic în plus (…) Remunerația respectivă era în vigoare din 2020. Cât privește clauza de despăgubire în valoare de 400.000 euro sau «clauza de abuz» este o clauză care nu solicită nimic, ci doar să nu se facă un abuz. Altfel, nu are efect. De ce să fiu demis prin abuz? Eu îmi fac profesia și am făcut profesia pe unde am lucrat. Legea spune că dacă ești destituit dintr-o funcție publică, din acel moment nu mai ai dreptul să concurezi la niciun concurs pe o perioadă de 5 ani. De ce să fiu eu demis abuziv, să mi se restrângă niște drepturi? Așadar, eu nu am cerut nimic prin clauza respectivă decât să nu fiu demis prin abuz. Atât!”.

Gligoraș a declarat că această clauză se regăsește și în contractele anterioare, doar că sub altă formă:

„Toate celelalte contracte aveau clauze similare, de exemplu, clauza din contractul directorului anterior viza o remunerație pe 2 ani înmulțită cu doi, care cred că avea o valoare mult mai mare decât ce am eu trecut în contract. Deci nu e o clauză pe care a inventat-o cineva… toate contractele au o astfel de clauză (…) Legat de componenta de management, respectiv planul de administrare, vă pot spune că acesta se stabilește pentru o perioadă de 4 ani. Eu, fiind interimar, nu aveam cum să propun și să stabilesc un plan de afaceri și de management pentru 4 ani când aveam un interimat de 5 luni”.

Ca urmare, clauza introdusă sub această formă în contractul lui Daniel Gligoraș îl menține în funcția de director general al Companiei Apa Brașov până la încheierea mandatului de 5 luni.

„Ne-am dorit să-l revocăm cu data de ieri (11 februarie – n.r.), dar nu am luat această decizie pentru că acea clauză, fie că este sau nu este abuzivă, ne-ar putea atrage într-un proces, iar directorul să solicite despăgubiri. Am preferat să lăsăm să curgă mandatul până în data de 4 martie”, a precizat Cocoș.

Consiliul Județean și Primăria municipiului Brașov nu au prezentat niciun punct de vedere cu privire la aspectele semnalate, deși fiecare dintre aceste administrații publice deține câte 42% din pachetele de acțiuni, alături de alte 6 primării din județ (Rupea, Ghimbav, Apața, Hălchiu, Hărman, Sânpetru) care dețin împreună restul de 16% din acțiuni.