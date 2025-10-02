Rusia va găzdui o reuniune a ”Formatului Moscova” pentru Afganistan, în care ţara condusă de talibani va deveni membră

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa şi o delegaţie guvernamentală a talibanilor condusă de ministrul de externe Amir Khan Muttaqi, a anunţat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agenţiei EFE, citată de Agerpres.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pe 7 octombrie va avea loc la Moscova a şaptea reuniune a formatului de consultări Moscova privind Afganistanul, la nivel de reprezentanţi speciali şi oficiali de rang înalt din Afganistan, India, Iran, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Pakistan şi, desigur, din ţara noastră, din Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan”, se arată în declaraţia MAE rus. O delegaţie din Belarus a fost de asemenea invitată la consultări, transmite Agerpres.

Delegaţia afgană va fi condusă de ministrul taliban de externe Amir Khan Muttaqi, care va avea o întâlnire cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, întrevedere care „se va axa pe chestiuni de actualitate privind cooperarea bilaterală”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Anunţul Rusiei despre noua reuniune a „Formatului Moscova” survine după ce duminică guvernul taliban a anunţat că Rusia l-a invitat oficial să se alăture ca membru acestui format, creat în urmă cu opt ani.

Această invitaţie este pentru mişcarea talibanilor un pas înainte în căutarea legitimităţii internaţionale. Guvernul condus de talibani a preluat puterea la Kabul în anul 2021, după o ofensivă care a forţat retragerea precipitată a trupelor americane, dar nu a fost recunoscut oficial de nicio ţară. Totuşi, Rusia, Pakistan, China, Iran şi majoritatea ţărilor din Asia Centrală menţin de facto relaţii diplomatice cu autorităţile afgane.

„Formatul Moscova” este o platformă de consultări privind Afganistanul creată de Rusia în 2017 pentru a coordona un răspuns regional faţă de criza afgană, dar pare a fi de asemenea o iniţiativă concepută ca o contrapondere în faţa influenţei occidentale. Până la ora actuală, talibanii au participat la reuniunile acestui format doar în calitate de invitaţi.

În iulie anul trecut Rusia a devenit prima putere mondială care a recunoscut oficial guvernul taliban ca autoritate legitimă a Afganistanului. Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat atunci că îi consideră pe talibani drept „aliaţi în lupta împotriva terorismului”, iar la sfârşitul anului el a promulgat o lege care a permis eliminarea mişcării talibanilor de pe lista organizaţiilor teroriste şi interzise în Rusia.

Tot anul trecut, în octombrie, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a cerut Occidentului să ridice sancţiunile impuse Afganistanului şi să îşi asume responsabilitatea pentru reconstrucţia acestei ţări devastate de decenii de război.

Mulţi dintre actualii lideri talibani au luptat în anii ’80 în războiul purtat atunci împotriva Uniunii Sovietice.

Apropierea dintre Moscova şi Kabul s-a accelerat după atentatul comis în apropiere de Moscova pe 22 martie 2024, când 145 de persoane au fost ucise într-o sală de concerte de patru terorişti ai grupării Statul Islamic-Khorasan (SI-K), o ramură a grupării Statul Islamic şi care este activă mai ales în Afganistan.