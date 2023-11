Rusia preia inițiativa în folosirea dronelor de mici dimensiuni pe frontul din Ucraina

Militarii ucraineni care pilotează drone mici și ieftine se declară îngrijorați de faptul că, deși au fost pionieri în utilizarea lor, acum sunt depășiți de adversari, în timp ce Rusia investește masiv în sectorul său de drone, relatează Euractiv, citat de BBC.

Folosirea dronelor manevrabile în luptă a fost una dintre cele mai de succes strategii low-cost pe care Ucraina le-a folosit de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei. Cu toate acestea, Moscova copiază treptat aceste tactici și extinde utilizarea dronelor, care nu au fost create inițial pentru a lansa explozibili.

Pe un câmp din estul regiunii Donețk, piloții de drone din Brigada 80 aeropurtată care luptă în apropiere de Bahmut au declarat reporterilor că Rusia câștigă avantajul cu ajutorul unor aprovizionări mai bine organizate și a unor cheltuieli mai mari.

„Dronele lor sunt mereu în aer – zi și noapte. Vedem că au stabilit o producție în masă de drone pentru recunoaștere, supraveghere și lovituri”, a declarat un comandant de pluton de drone în vârstă de 34 de ani, care s-a prezentat cu indicativul „Komrad”.

Este dificil de evaluat superioritatea numerică a Rusiei în domeniul dronelor, notează Euroactiv. „Komrad” a estimat-o ca fiind aproximativ dublă – în comparație cu cea de care dispune Ucraina pe această secțiune a frontului.

În acest an, Rusia și-a sporit producția de drone. Samuel Bendett, cercetător senior nerezident la Center for a New American Security (CNAS), a declarat că Rusia a reușit să facă acest lucru datorită unor grupuri de voluntari care produc probabil mii de drone într-o lună și datorită complexului militar-industrial, care a extins, de asemenea, producția de drone.

„Acest an a fost decisiv pentru eforturile Rusiei de a introduce această tehnologie în cantități mari și ar trebui să ne așteptăm la eforturi și mai mari în 2024”, a declarat expertul.

Între timp, guvernul ucrainean a finanțat producția de drone mai mari, cu rază de acțiune mai mare, pentru recunoaștere și lovituri. Ministrul ucrainean al tehnologiilor digitale, Mihail Fedorov, a declarat în septembrie pentru Reuters că Ucraina își va crește producția totală de drone de peste 100 de ori în 2023.