Rusia interzice exporturile de motorină pentru revânzători şi extinde restricţiile ce privesc exporturile de benzină, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor

Rusia a interzis marţi exporturile de motorină pentru unele companii şi a extins restricţiile privind vânzările de benzină în străinătate, în contextul în care atacurile dronelor ucrainene au perturbat funcţionarea rafinăriilor din ţară, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Într-un comunicat publicat pe contul său de Telegram, guvernul de la Moscova a informat că a decis să interzică exporturile de motorină, combustibil pentru nave şi alte tipuri de motorină doar pentru revânzători (companii care cumpără motorină în Rusia şi apoi o expediază în străinătate) până la sfârşitul anului. De asemenea, guvernul rus a extins interdicţia de export de benzină atât pentru producătorii, cât şi pentru revânzătorii de combustibil, până la 31 decembrie.

Vicepremierul rus, Alexander Novak, a anunţat săptămâna trecută că există planuri care vizează reducerea exporturilor de combustibil.

Restricţiile anunţate marţi scot la lumină provocările cu care se confruntă guvernul de la Moscova, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, într-o mişcare de a reduce fluxul de petrodolari în vistieria Kremlinului, precum şi aprovizionarea cu combustibil a frontului. Rafinăriile au fost o ţintă majoră pentru atacurile recente, ducând la o scădere a ratelor de procesare a ţiţeiului cu cel puţin 7% în ultimele două luni. Această situaţie a agravat, la rândul său, criza de combustibili de pe piaţa rusă.

Cu toate acestea, interdicţiile privind exporturile de combustibilii impuse de Rusia ar urma să aibă un impact limitat asupra pieţei globale de produse petroliere. Majoritatea vânzărilor de motorină din Rusia, care este unul dintre cei mai importanţi furnizori de combustibil din lume, provin direct de la producători, în timp ce revânzătorii reprezintă doar 1,5% până la 2% din exporturile naţionale, conform estimărilor unor comercianţi şi analişti.

În ceea ce priveşte benzina, înainte ca interdicţia actuală să fie extinsă în august, pentru a-i include pe producători, Rusia exporta doar aproximativ 10% până la 12% din producţia de benzină, fiind responsabilă pentru mai puţin de 2% din comerţul global cu benzină transportată pe mare, conform datelor compilate de Bloomberg.