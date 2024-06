Rusia – Coliziune între două tramvaie, 67 de răniți

Șaizeci și șapte de persoane au fost rănite joi, dintre care trei grav, în urma coliziunii a două tramvaie pe un pod din orașul siberian Kemerovo, a declarat guvernatorul interimar al regiunii, Ilia Serediuk, citat de agenția AFP.

Una dintre persoanele rănite grav este supusă unei intervenții chirurgicale, iar celelalte două au fost plasate în unitatea de terapie intensivă, a precizat Ilia Serediouk pe Telegram.

❗️WARNING! Passengers Thrown From „Out Of Control” Tram In Russia

A brake failure on the public transport caused it to take a bend at high speed before it ploughed into another tram further along the line in Kemerovo, Siberia.

Bodies flew from the speeding train, across a road… pic.twitter.com/PIGOSEs3o1

