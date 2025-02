Rusia ar fi găsit primul client extern pentru avionul său de ultimă generație Su-57 „Felon” / Care sunt principalii candidați și de ce sunt contestate capacitățile stealth ale avionului?

În timpul expoziției Aero India 2025, Rusia a anunțat că primul său client străin va primi avioane de luptă Su-57 (nume de cod NATO: „Felon”) până la sfârșitul anului 2025, deși identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită, transmite Defence Express. Aceasta marchează a doua prezentare internațională majoră pentru Su-57, după Airshow China 2024, și prima sa întâlnire directă cu F-35 la un eveniment aviatic.

În timp ce guvernul SUA a restricționat demonstrațiile de aeronave, Rusia promovează Su-57 pe scară largă, probabil pentru a contracara îngrijorările legate de capacitățile sale. Sunt voci care susțin că acesta nu este cu adevărat un avion de generația a cincea, stealth. Retragerea Indiei din trecut de la achiziționarea acestuia sugerează, de asemenea, îndoieli cu privire la eficacitatea sa.

Defence Express subliniază obiceiul Rusiei de a anunța prematur succesele industriei militare, în special de când exporturile sale globale de arme au scăzut în urma războiului din Ucraina. Prima comandă străină pentru Su-57 a fost anunțată în noiembrie 2024, însă declarația recentă privind livrările din 2025, făcută de șeful Rosoboronexport, Alexander Mikheev, reprezintă primul angajament specific.

Identitatea cumpărătorului rămâne misterioasă. Analiștii cred că principalii candidați sunt Coreea de Nord, Iranul și Algeria, Algeria fiind principalul pretendent. Speculațiile anterioare includeau Turcia, dar interesul Ankarei s-a restrâns de atunci.

De ce sunt contestate capacitățile stealth ale Su-57

Experții consultați de The Aviation Geek Club afirmă că Su-57 are o semnătură radar semnificativ mai mare comparativ cu rivalele sale americane, aeronavele F-22 Raptor și F-35 Lightning II. Potrivit expertului în aviație Abhirup Sengupta, acest lucru se datorează unor decizii legate de costuri, deoarece „Felon” nu a fost proiectat de la zero. Ca multe alte aeronave militare rusești, Su-57 se bazează pe platforma Su-27. De exemplu, în loc de prize de aer „serpentine”, care sporesc considerabil capacitățile stealth, aeronava folosește unele standard.

În ciuda acestui fapt, Rusia a susținut în mod constant că Su-57 poate învinge cu ușurință un F-35. „Su-57 nu are rivali printre avioanele de generația a cincea. (…) Su-57 va ucide cu ușurință un F-35 dacă se întâlnesc unu la unu”, a declarat Mihail Streleț, designerul-șef al Sukhoi, în 2018, citat de Go4it.